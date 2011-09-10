ناتس کانتی با یوونتوس مساوی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در ورزشگاه "یوونتوس آرنا" برگزار شد دو تیم در پایان 90 دقیقه با تساوی یک بر یک به کار خود پایان دادند. "لوکا تونی" در دقیقه 53 تیم میزبان را پیش انداخت و "لی هیوز" با گلی که در واپسین لحظات به ثمر رساند بازی را به تساوی کشید.

بر پایه گزارش بی بی سی، تیم فوتبال یوونتوس طرح پیراهن سیاه و سفید راه راه خود را از باشگاه انگلیسی الگوبرداری کرده است. ارتباط این دو باشگاه به 108 سال پیش بازمی گردد.

باشگاه ناتس کانتی معروف به زاغ ها در سال 1862 (149 سال قبل) بنیان نهاده شد و چند سال قبل به دلیل مشکلات مالی در آستانه انحلال هم قرار گرفت.