به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی طلایی عصر پنجشنبه در آیین آغاز به کار بیست و چهارمین اجلاس مجمع مشورتی کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی و هفدهمین مجمع مشورتی بانوان کلانشهرها و مراکز استانهای کشور در ارومیه بر ضرورت توجه به رویداد سیاسی به نام انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید و اظهارداشت: با توجه به انتظارات رهبر فرزانه انقلاب در برگزاری انتخابات باید ضریب امنیت عمومی و اجتماعی را افزایش داد.

وی عنوان کرد: دو موضوع توجه مدیریت شهری به مدیریت سلامت شهری و اجرای سیاست ها و برنامه های سلامت شهری و بحث توجه به فرهنگ بومی از جمله طرحهایی است که در بیست وچهارمین اجلاس مجمع مشورتی کمیسیون های فرهنگی اجتماعی و زیست شهری و هفدهمین اجلاس مجمع مشورتی بانوان عضو شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان های کشور مورد بحث و طرح قرار خواهند گرفت.

ضرورت حفظ دستاوردهای دفاع مقدس و انتقال آن به نسل های آتی

سردار طلایی در ادامه تلاش برای حفظ دستاوردهای دفاع مقدس و انتقال فرهنگ آن به نسل های آتی تاکید کرد و گفت: ایستادگی در برابر استکبار جهانی نمونه بارز جهاد مردمی، در جنگ تحمیلی است اما اینکه این ارزش ها چگونه به دیگر حوزه های هنری انتقال یابد امری حساس و نیازمند سیاست گذاری مناسب است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، آغاز سال تحصیلی را به عنوان یک رویداد فرهنگی و آموزشی برای ایجاد نشاط و شادابی فرهنگی عنوان و افزود: استفاده از ظرفیت بخش های مختلف در کنار هم با محوریت مدیریت شهری باید باعث ایجاد نشاط در بین نسل جوان و نوجوان با وقوع این رویداد باشد.

شهردار ارومیه: دومین پارک ویژه بانوان در ارومیه ایجاد می شود

شهردار ارومیه نیز در این اجلاس از طراحی دومین پارک ویژه بانوان خبر داد و افزود: دومین پارک بانوان با طراحی ویژه جهت رفاه و استفاده بانوان و استفاده از امکاناتی که در فضاهای باز برای استفاده بانوان مقدور نیست، دراین پارک مورد نظر و طراحی خواهد بود.

علیرضا عصمت پرست با تاکید بر مقوله فرهنگ و رفتاراجتماعی به عنوان مبنای عمل این کمیسیون ها و برتوجه به چارچوب بیانات مقام معظم رهبری درتوجه به بحث الگوی ایرانی و اسلامی به عنوان مهمترین دستاورد این اجلاس افزود: امروز که بیداری اسلامی با تاسی از انقلاب اسلامی در سراسر جهان ایجادشده است باید بتوانیم این الگو را در تمام حوزه های فرهنگی و اجتماعی جاری کنیم.

وی با یادآوری اینکه شهر ارومیه 12 هزار شهید گلگون کفن را تقدیم انقلاب اسلامی کرده اظهارداشت: انتقال فرهنگ جهادودفاع مقدس به نسل جوان که جنگ تحمیلی رابه چشم ندیده اند وتجربه نکرده اند نیازمند سیاستگذاری مناسب است.

عصمت پرست برتقویت ارزشهای دینی به عنوان مهمترین پیام اجلاس تاکید کرد و گفت: محوریت اجلاس باتوجه به رویکردهای دینی وارزشی وتقویت آن ازنقاط مهم وبارزمی تواند باشد.