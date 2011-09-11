درخواست برای خروج خانه شیخ بهایی از فهرست آثار ملی

به گزارش خبرنگار مهر، خانه شیخ بهایی متعلق به منزل عمه شاه عباس ( مریم سلطان بیگم ) بوده که شاه آن را به شیخ بهایی واگذار می کند. همچنین در تاریخچه این خانه در کتاب زندگی شاه عباس تالیف دکتر نصرالله فلسفی نیز آمده است و بنا به اظهارات ساکنین محل و همچنین نوادگان شیخ بهایی، وی در این خانه زندگی می کرده است.

براساس اسناد موجود، خانه شیخ بهایی که بیش از 400 سال قدمت تاریخی دارد در سال 1375 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و از آن زمان تا کنون مالک این خانه تاریخی بدون کمک ارگانهای ذیربط برای نگهداری و مرمت این خانه تاریخی با هزینه شخصی خود اقدام کرده است.

در سال 87 مالک این خانه تاریخی از سرایت رطوبت به این خانه و بی توجهی مسئولان شرکت آب و فاضلاب در 10 سال گذشته برای تعمیر لوله ها و عدم همکاری ارگانها و مسئولان سازمان میراث فرهنگی خبر داد و عنوان کرد که قصور شرکت آب و فاضلاب اصفهان باعث نابودی خانه شیخ بهایی و فروریختن دیوارهای خانه خواهد شد.

براساس قوانین سازمان میراث فرهنگی هر سازمان یا نهادی که به یک اثر تاریخی خسارتی وارد کند مشمول تعزیرات نیز خواهد شد به همین دلیل شرکت آب و فاضلاب باید تمامی خسارات وارده را پرداخت و نسبت به تعمیر لوله ها اقدام می کرد در حالی که بعد از گذشت سه سال از انتشار خبر رطوبت خانه هنوز اقدامی برای نجات آن انجام نشد.

در همان سال دولت آبادی معاون میراث فرهنگی وقت اعلام کرد که سازمان میراث فرهنگی اصفهان مسئول رسیدگی، پیگیری و سرویس دهی به خانه تاریخی شیخ بهایی است و به مسئولان این سازمان اعلام شده که در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهند.

البته مالک خانه شیخ بهایی بارها اعلام کرد که خواستار کمک مالی از سازمان نیست و فقط قصد نجات این خانه را دارد.



همچنین به دنبال اعتراض مالک خانه شیخ بهایی در سه سال گذشته دادستان کل کشور به عنوان رئیس کنگره بزرگداشت شیخ بهایی در نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد و سازمان میراث فرهنگی اصفهان خواستار پیگیری موضوع خرید و مرمت این خانه تاریخی و تبدیل آن به موزه شد و در نهایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان در نامه ای به دادستانی کل کشور اطمینان داد که به زودی برای خرید و مرمت خانه شیخ بهایی اقدام می کند.

به هرحال پس از گذشت سه سال از درخواست مالک خانه شیخ بهایی از مسئولان سازمان میراث فرهنگی و شرکت آب و فاضلاب برای جلوگیری از رطوبت دیوارها و تعویض لوله ها و در نهایت نابودی ین اثر تاریخی، تاکنون هیچ اقدامی از سوی این ارگانها صورت نگرفته است درحالی که براساس قانون، سازمان میراث فرهنگی حامی افرادی است که خانه تاریخی آنان در فهرست آثار ملی به ثبت ملی رسیده است!

مالک خانه شیخ بهایی در مورد وضعیت این خانه تاریخی به خبرنگار مهر گفت: طی این سه سال هیچ اقدامی از سوی مسئولان برای نجات این خانه انجام نشد درحالی که وعده وعیدهای زیادی عنوان اما عملی نشد.

جلالی افزود: در حال حاضراین خانه تاریخی وضعیت بسیار بدی دارد و تمامی دیوارهایش خیس و مرطوب است و بخشهایی نیز خراب شده است.

وی با اشاره به اینکه این خانه محل زندگی ماست، تاکید کرد: به دلیل تاریخی بودن و ارزش این خانه 15 سال نسبت به مرمت و نگهداری آن اقدام و در این خانه زندگی کردیم اما هم اکنون وضعیت آن بسیار بد و در آستانه نابودی است.

مالک خانه شیخ بهایی گفت: ما که نتوانستیم از پس اداره آب و فاضلاب برآییم و از سوی آنها طی این سالها برای نجات این خانه و تعمیر لوله های این خانه تاریخی اقدامی انجام نشد به همین دلیل قصد داریم این خانه را از فهرست آثار تاریخی خارج کنیم.

وی تاکید کرد: در حالیکه این خانه میراث کشور و متعلق به ملت ایران است و برای ما که عمرمان را برای نگهداری و مرمت آن گذاشته ایم چنین اقدامی بسیار سخت است اما به دلیل همکاری نکردن ارگانهای ذیربط از دادستان کشور تقاضا داریم نسبت به خروج این خانه از فهرست آثار ملی اقدام کند.

جلالی یادآور شد: البته ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان خواستار رفع مشکل رطوبت این خانه بود اما متاسفانه شرکت آب و فاضلاب اصفهان اقدامی برای حل این مشکل انجام نداد.