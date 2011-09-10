به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا عفتی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور میهمانان و مقامات عالی کشورهای عضو اکو می تواند در انعکاس قابلیتها و فرصتهای استانی، فرصت خوبی را مهیا کند.

وی تصریح کرد: سرعت کارهای عمرانی و اموری که در یک ماه گذشته صورت گرفته است، به اندازه پنج سال بوده است.



وی در خصوص تأمین زیرساختهای استان برای برپایی این نمایشگاه ابراز رضایت کرد و افزود: حتی گزارش هواشناسی نیز در مورد وضعیت هوا در هنگام برگزاری نمایشگاه گرفته شده و هر روز نیز اعلام خواهد شد.



وی تاکید کرد: هم هتل ها، کمپ پتروشیمی، هتل نگین، هتل آسمان و هتل رضایی شیروان برای میهمانان آماده شده و علاوه بر آن سوئیت ادارات نیز برای اقامت میهمانان آماده است.



معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی همچنین از فراهم بودن بسترهای مخابراتی نمایشگاه اکو خبر داد و بیان کرد: هم خط تلفن ثابت و هم خط اینترنت در پارک بش قارداش آماده شده است.



احمد رضا عفتی گفت: استان خراسان شمالی پذیرای حدود 600 میهمان است که برای پذیرایی از آنها آمادگی لازم را دارد.