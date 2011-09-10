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۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۰۱

محمودی عنوان کرد:

توریسم محور توسعه آذربایجان غربی/ تهیه سند جامع گردشگری

توریسم محور توسعه آذربایجان غربی/ تهیه سند جامع گردشگری

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: با توجه به بناهای تاریخی و طبیعی بکر در مناطق مختلف، گردشگری باید به محور توسعه استان تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد محمودی صبح شنبه در در جلسه کارگروه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی آذربایجان غربی، با اشاره به ثبت جهانی دو اثر تاریخی تخت سلیمان در تکاب و قره کلیسا در چالدران، افزود: جاذبه های طبیعی، امکان تاریخی کم نظیر و تنوع فرهنگی از قابلیتها و ظرفیت های بی نظیر برای توسعه استان با محوریت صنعت گردشگری در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است.

وی از در دست بررسی بودن مطالعات 42 منطقه نمونه گردشگری آذربایجان غربی خبر داد و ضمن تاکید بر ضرورت انجام کار کارشناسی دقیق در مطالعات، اظهار داشت: این مطالعات به عنوان سند بالادستی بوده و زمینه سرمایه گذاری علاقمندان به این صنعت را در استان فراهم خواهند کرد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه باید با بررسی فرصتها و امکان سنجی انجام پروژه بر مبنای ظرفیتهای هر منطقه، سند جامع حوزه گردشگری استان تدوین شود، بیان داشت: اولویت بندی طرحها در سطوح فراملی، ملی، استانی و محلی، تعیین نوع سرمایه گذاری و ارائه الگوهای مناسب ساخت و ساز ویژه این مناطق باید مورد توجه واقع شود.

آذربایجان غربی از استانهای شمالغرب ایران به لحاظ داشتن مرز مشترک با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان و تنها استان هم مرز با ترکیه و همچنین دارا بودن میراث تاریخی از جمله تخت سلیمان در تکاب، قره کلیسا و مقبره سید صدرالدین در چالدران، تپه هشت هزار ساله حسنلو در نقده و دریاچه مارمیشو و جنگلها و آبشار شلماش در سردشت از مناطق بکر گردشگری کشور محسوب می شود.

کد مطلب 1403453

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