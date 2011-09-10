به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره عکسهای عباس کیارستمی عکاس و سینماگر سرشناس کشور، از منظرهای فرم و محتوا مورد مطالعه قرار گرفته است. تحلیلهای این بخش را علیرضا سمیعآذر و اریک نخجوانی نوشتهاند.
سمیعآذر در یادداشتش درباره مجموعه عکس "درختها و کلاغها" اثر عباس کیارستمی، او را با سهراب سپهری همآوا دانسته و مجموعه مزبور را با سری معروف درختهای نقاشیهای سپهری کاملا قابل قیاس ارزیابی کرده است.
چهارمین شماره فصلنامه "هنر فردا"، مجله تحلیلی هنر معاصر در حالی انتشار یافته است که در بخش موضوعی مبحث "مجموعهداری هنر و هنر مجموعهداری" با مقالات ارزشمندی از شرون پارکر و ویولت چیوتی رشاد، سید صادق خرازی، شاهین مرالی، سید حسین معینی، ایان رابرتسون، سهیل مالک و دانلد کانسپت به چشم میخورد و در همین بخش گفتگوهای ویژهای با کامران دیبا و سحر صمدیان انجام شده است.
در بخش "معرفی هنرمند" آثار وحید چمانی و امیر معبد مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و کتاب "پرویز تناولی: تکنگاشت" توسط حمید سوری نقد شده است.
بخش گزارش، مجموعهای از مطالب تحلیلی و انتقادی از نمایشگاهها و رویدادهای فصل گذشته ایران، منطقه و جهان را پیش روی خوانندگان قرار میدهد: جلوههایی از نظریه و عمل حسن شریف هنرمند شاخص امارات متحده عربی، دوسالانه دهم شارجه، آرت دوبی 2011، مجسمه سازی مدرن بریتانیا و... از جمله مطالب خواندنی این بخش است.
در بخش اقتصاد هنر گزارش هایی از وضعیت مارکت هنر معاصر در سال 2010 انتشار یافته و چونان شماره های پیشین پرویز براتی مقاله سریالی «بازیگران عمده مارکت هنر ایران» را نوشته که این روزنامه نگار این بار فروش آثار فرهاد مشیری را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
در این شماره درکنار نویسندگانی که نامشان ذکر شد، منتقدان و نویسندگانی چون ادوارد لوسی اسمیت، حمید کشمیر شکن، بهنام کامرانی، زهرا زهتاب، هلیا دارایی، باربد گلشیری، علی اتحاد و... نظرات و دیدگاههای خود را در موضوعات مختلف به رشته تحریر در آورده اند.
"هنر فردا" با هدف اصلی معرفی و حمایت هنر معاصر ایران و منطقه خاورمیانه؛ محملی است برای پژوهش و مکاشفه بصری، پاسخی است به نیاز علمی جامعه هنری در حیطه نقد تخصصی و شناخت عمومی هنر. این نشریه به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر میشود.
فصلنامه هنر فردا در داخل کشور در گالریها و کتابفروشیهای معتبر عرضه میشود.
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