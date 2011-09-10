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۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۳۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

افزایش ترافیک شبانگاهی در بزرگراهها

افزایش ترافیک شبانگاهی در بزرگراهها

رئیس پلیس بزرگراههای تهران گفت: ترافیک شبانگاهی بزرگراهها با توجه به افزایش سفرهای درون شهری در روزهای پایانی تابستان افزایش یافته است.

سرهنگ فیروز گودرزی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترافیک شبانگاهی بزرگراههای تهران به دلیل افزایش سفرهای درون شهری، خلوتی خیابانها و معابر اصلی و استفاده از اماکن تفریحی و ورزشی افزایش یافته است. براساس رصد پلیس پیک ترافیک تا ساعت 22 و در برخی معابر تا ساعت 22:30 ادامه دارد.

وی در مورد برخورد با تخلفات رانندگی گفت: پلیس با تخلفات رانندگی برابر قانون برخورد کرده و رانندگان متخلف اعمال قانون می شوند.

رئیس پلیس بزرگراههای تهران از برخورد با تخلفات در تونل توحید خبر داد و  تاکید کرد: تردد موتور سیکلت، کامیون و اتوبوس در تونلها ممنوع است و با تخلفات نیز برخورد می شود.
 

کد مطلب 1403476

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