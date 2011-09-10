افزایش ترافیک شبانگاهی در بزرگراهها

سرهنگ فیروز گودرزی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترافیک شبانگاهی بزرگراههای تهران به دلیل افزایش سفرهای درون شهری، خلوتی خیابانها و معابر اصلی و استفاده از اماکن تفریحی و ورزشی افزایش یافته است. براساس رصد پلیس پیک ترافیک تا ساعت 22 و در برخی معابر تا ساعت 22:30 ادامه دارد.

وی در مورد برخورد با تخلفات رانندگی گفت: پلیس با تخلفات رانندگی برابر قانون برخورد کرده و رانندگان متخلف اعمال قانون می شوند.



رئیس پلیس بزرگراههای تهران از برخورد با تخلفات در تونل توحید خبر داد و تاکید کرد: تردد موتور سیکلت، کامیون و اتوبوس در تونلها ممنوع است و با تخلفات نیز برخورد می شود.

