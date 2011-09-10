14 دستگاه آب ‌شیرین کن در روستاهای فردوس نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، نوید عبداللهی صبح شنبه در نشست خبری اظهارداشت: هم اکنون بیش از یک هزار و 676 خانوار روستایی در فردوس از شبکه دوگانه مجزای آب شرب و آب بهداشتی بهره مند هستند.

وی افزود: با هدف تامین آب بهداشتی روستاها تعداد 14 دستگاه آب شیرین کن صنعتی و نیمه صنعتی در روستاهای سطح شهرستان نصب شده است.

سرپرست آبفار شهرستان فردوس گفت: با نصب یک دستگاه آب شیرین کن صنعتی با ظرفیت 40 مترمکعب در شبانه ‌روز در روستای چاهنو، تعداد 49 خانوار از آب بهداشتی برخوردار شدند.

عبدالهی افزود: با نصب 12دستگاه آب شیرین کن نیمه صنعتی با ظرفیت هر کدام هزار و 500 لیتر در شبانه ‌روز در روستاهای باغستان، برون، خانیک، انارستانک و افغو و همچنین اجرای شبکه آب شیرین به صورت سکوی برداشت آب در روستاهای ابراهیم‌آباد، طاهرآباد، حسین‌آباد و خانکوک، تعداد یک‌ هزار و 627 خانوار از مردم روستاهای شهرستان از آب قابل شرب بهره‌ مند شدند.

سرپرست اداره آب و فاضلاب روستایی فردوس تصریح کرد: در سال جاری همچنین با نصب یک دستگاه آب شیرین کن صنعتی با ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه ‌روز، تعداد 327 خانوار روستاهای مهرانکوشک و باغستان سفلی از نعمت آب شیرین برای مصارف آشامیدنی برخوردار شدند.

عبدالهی اعتبار لازم برای خرید هر دستگاه آب شیرین کن نیمه صنعتی را بیش از 1.5 میلیون تومان و هر دستگاه آب شیرین کن صنعتی را حدود 20 میلیون تومان عنوان کرد.

سرپرست امور آبفار شهرستان فردوس گفت: این شهرستان دارای 27 روستای برخوردار از آب شرب با خانوار دو هزار و 946 و جمعیت هشت هزار و 699 نفر و پنج هزار و 609 مشترک آب است.

عبدالهی بیان کرد: مصرف آب طی دو ماه گذشته 17 هزار و 20 مترمکعب بوده و تعداد پنج هزار و 49 فقره قبض آب نیز در سطح شهرستان صادر و توزیع شده است.

وی فروش انشعاب در خردادماه90 به تعداد 11 فقره و ارزش 855 هزار ریال، بازدید از 97 مورد انشعابات تغییر تعرفه، بازدید از 45 مورد درخواست‌های انشعاب دامداری، مسکونی، آزاد، تعویض 27 مورد کنتور خراب مشترکین را از جمله اقدامات این اداره طی دو ماه گذشته اعلام کرد.

46 درصد آب شبکه های روستایی فردوس هدر می رود

مدیر آب و فاضلاب روستایی فردوس با اشاره به فرسودگی بالای شبکه ‌های روستایی شهرستان گفت: 46 درصد آب شبکه ‌های روستایی فردوس هدر می‌ رود.

به گفته وی شهرستان فردوس بدترین شرایط را به لحاظ هدر رفت آب در خراسان جنوبی دارد.

عبدالهی در مورد پروژه‌های جدید آبفار فردوس نیز اظهار داشت: در سال جاری شبکه ‌های آب روستاهای مهرانکوشت و حسین‌ آباد را تعویض و یا بازسازی می‌ کنیم.

وی با بیان اینکه در فردوس روستایی نداریم که شبکه نداشته باشد، افزود: برای اجرای شبکه داخلی هر کیلومتر 40 میلیون تومان هزینه دارد و با این حساب هزینه هر مشرک پنج میلیون تومان است و باید روستاییان قدر آب را بدانند و صرفه‌ جویی کنند.

مدیر آب و فاضلاب روستایی فردوس از آبرسانی به هفت روستا با تانکر سیار خبر داد و گفت: مهم ‌ترین مشکل بخش آب روستایی شهرستان کیفیت آب و فرسودگی شبکه‌ ها است.

عبدالهی از واگذاری امور به بخش خصوصی به ویژه دفاتر ای ‌سی ‌تی خبر داد و یادآور شد: با واگذاری امور به دفاتر پست روستایی دیگر مراجعه مردم به امور آبفار کم می‌ شود.

وی با بیان اینکه دیگر نیازی نیست مردم برای اشتراک ‌پذیری، تعویض کنتور به ادارات آبفار مراجعه کنند، تصریح کرد: در حال حاضر علاوه بر دفاتر آی‌ سی‌ تی سایت آبفار استان نیز به صورت اینترنتی آماده ثبت در خواست‌های مردم است.

سرانه مصرف آب روستایی در فردوس سه برابر استانداردها است

عبدالهی با اشاره به وضعیت فاضلاب شهرستان تاکید کرد: هیچ روستایی دارای شبکه فاضلاب نیست و درخواست برای روستای بیدسکان شده که یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مدیر آب و فاضلاب روستایی فردوس سرانه مصرف آب برای هر نفر در روز در فردوس را 370 لیتر یعنی سه برابر الگوی مصرف استاندارد برشمرد و بر صرفه ‌جویی در مصرف آب تاکید کرد.