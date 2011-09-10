مشارکت خیرین خراسان رضوی به سقف 25 میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تهیمنه شکیب صبح شنبه در نشستی با خبرنگاران اظهار کرد: از 6 هزار واحد مسکونی سهمیه بهزیستی استان در نهضت مسکن مددجویی کشور که احداث آنها سال گذشته آغاز شده، هم اکنون بیش از یک هزار واحد آماده بهرهبرداری است.
وی افزود: تعدادی از مددجویان نمیتوانند سهم آورده خود را برای مشارکت در این خانهها تأمین کنند و نیکوکارانی که در صندوق آگاه سرمایهگذاری میکنند میخواهند از طریق فعالیت مشروع اقتصادی و پایدار، به تأمین این آورده کمک کنند تا مددجویان بتوانند این خانهها را تحویل بگیرند و سرپناهی برای خود و خانوادهشان فراهم سازند.
تحقق سهمیه 50 میلیارد ریالی
وی اظهار امیدواری کرد که در ماههای آینده امسال، تمام واحدهای در حال احداث، تکمیل و آماده بهرهبرداری شود.
شکیب بیان کرد: بیش از 16 میلیارد ریال از سهام صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری آگاه، توسط صنعتگران شهرک صنعتی طوس مشهد به نفع مسکن مددجویان خریداری شده است.
شکیب گفت: سه واحد تولید کننده سیمان استان نیز هر یک مبلغ 500 میلیون ریال سهام از این صندوق را خریداری کردهاند و انتظار میرود طی ماه آینده، سهمیه 50 میلیارد ریالی خراسان رضوی از سرمایهگذاری این صندوق به صورت کامل محقق شود.
وقف سرمایه برای محرومین
وی با بیان اینکه خیرین خراسان رضوی، همیشه در همه زمینههای مشارکت مردمی برای نیازهای اقشار بهزیستی در سطح کشور پیشقدم بودهاند گفت: صندوق سرمایهگذاری آگاه که برای کمک به مسکن مددجویی شکل گرفته، یکی از راههای نوین وقف سرمایه برای محرومین است و به عنوان باقیات صالحات نیکوکاران استان، همیشه نام آنها را زنده نگه میدارد و در آخرت نیز از سوی پروردگار پاداش دارد.
شکیب یادآور شد: صندوق سرمایهگذاری یکم نیکوکاری آگاه در تیرماه امسال با تفاهمنامه سازمان بهزیستی و سازمان بورس و اوراق بهادار و به منظور کمک به ساخت مسکن مددجویی تأسیس شده است.
وی افزود: خریداران سهام این صندوق میتوانند با سرمایهگذاری در این مجموعه، کل سرمایه، سود آن یا عواید فراسود سرمایه را برای ساخت مسکن مددجویان بهزیستی وقف کنند.
وی بیان کرد: بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی صندوق آگاه، کل سرمایه این صندوق 500 میلیارد ریال است و سهمیه خراسان رضوی برای سرمایهگذاری در آن، 50 میلیارد ریال تعیین شده است.
صف انتظار برای سرپرستی فرزند
وی همچنین در زمینه سرپرستی فرزندان بیسرپرستی که هماکنون تحت قیمومیت بهزیستی خراسان رضوی زندگی میکنند گفت: به خاطر تصویب نشدن قانون جدید فرزند خواندگی، افراد زیادی در صف انتظار گرفتن فرزند هستند و از طرفی بار معیشت و نگهداری از این فرزندان بر دوش بهزیستی سنگینی میکند که امیدواریم این قانون هر چه سریعتر تصویب و مقدمات اجرایی آن فراهم شود.
شکیب از اعلام آمادگی یکی از خیرین استان برای نگهداری و تمشیت امور 200 فرزند بهزیستی با قیمومیت شخص خود خبر داد و گفت: در حال رایزنی با بهزیستی کشور هستیم تا مقدمات این مشارکت گسترده نیکوکاری هر چه زودتر فراهم شود.
مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد که تصویب سریعتر قانون فرزندخواندگی، شرایط حاضر را به نفع کودکان بیسرپرست تغییر دهد.
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