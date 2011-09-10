مسابقات معلولان شهرهای خواهرخوانده اصفهان فرصتی برای دوستی است

محمدرضا آقاباباگلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: پنج شهر سن پترزبورگ روسیه، استانبول ترکیه، نجف اشرف عراق، یاش رومانی و کوالالامپور مالزی به عنوان شهرهای خواهرخوانده اصفهان به مدت 9 روز در سه رشته والیبال نشسته مردان و زنان، تنیس روی میز زنان و تیراندازی مردان و زنان با یکدیگر به رقابت می پردازند.

وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به ارتباطی که بین شهرهای خواهرخوانده اصفهان وجود داشت شهرداری استان به عنوان مجری برگزاری این رقابت ها وارد عمل شد و این مسابقات در حال برگزاری است.

آقاباباگلیان در پایان گفت: برگزاری نخستین دوره مسابقات ورزشی بین المللی شهرهای خواهرخوانده اصفهان فرصتی است تا شهرها در مباحث فرهنگی نزدیکی بهتر و بیشتری با یکدیگر پیدا کنند و من امیدوارم که این روند در آینده نیز ادامه داشته باشد.