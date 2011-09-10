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۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مسابقات معلولان شهرهای خواهرخوانده اصفهان فرصتی برای دوستی است

مسابقات معلولان شهرهای خواهرخوانده اصفهان فرصتی برای دوستی است

رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولان استان اصفهان گفت نخستین دوره مسابقات ورزشی بین المللی شهرهای خواهرخوانده اصفهان فرصتی است تا این شهرها به یکدیگر نزدیک تر شوند.

محمدرضا آقاباباگلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: پنج شهر سن پترزبورگ روسیه، استانبول ترکیه، نجف اشرف عراق، یاش رومانی و کوالالامپور مالزی به عنوان شهرهای خواهرخوانده اصفهان به مدت 9 روز در سه رشته والیبال نشسته مردان و زنان، تنیس روی میز زنان و تیراندازی مردان و زنان با یکدیگر به رقابت می پردازند.

وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به ارتباطی که بین شهرهای خواهرخوانده اصفهان وجود داشت شهرداری استان به عنوان مجری برگزاری این رقابت ها وارد عمل شد و این مسابقات در حال برگزاری است.

آقاباباگلیان در پایان گفت: برگزاری نخستین دوره مسابقات ورزشی بین المللی شهرهای خواهرخوانده اصفهان فرصتی است تا شهرها در مباحث فرهنگی نزدیکی بهتر و بیشتری با یکدیگر پیدا کنند و من امیدوارم که این روند در آینده نیز ادامه داشته باشد.

کد مطلب 1403494

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