عشایر در تولید صنایع دستی کشور سهم 35 درصدی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، جهانشاه صدیق پیش از ظهر شنبه در گردهمایی مشترک مدیران ستادی و استانی سازمان امور عشایر ایران اظهار داشت: از جمعیتی با این مشخصه تولیدی بالا و نقش آفرینی در اقتصاد ایران نباید غفلت کرد و چشم پوشید و باید با برنامه ریزی های دقیق و کارشناسانه آن را تقویت کرد.

به گفته صدیق، اگرچه عشایر به صورت عرف در مناطقی اسکان دارند که بایستی از نظر آب و علوفه کافی باشد، اما خشکسالی ‌سالهای اخیر مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه یکسان سازی نرخ آرد به زیان جامعه عشایر است گفت: نامه‌ای به ستاد هدفمندسازی یارانه ها در این مورد نوشته شده و شایسته است از طریق استانداریها نیز در این مورد اقداماتی صورت پذیرد .

صدیق با اشاره به اثرگذاری جامعه عشایر در اقتصاد کشور تصریح کرد: در حال حاضر 80 هزار تن گوشت تولیدی کشور (23 درصد)‌ و 500 هزار تن شیر و 35 درصد تولیدات صنایع دستی در جامعه عشایر تولید می‌شود.

رئیس سازمان عشایر ایران در مورد مشکلات تأمین علوفه جامعه عشایر افزود: اگرچه آنها به صورت عرف در مناطقی اسکان دارند که از نظر آب و علوفه کافی باشد، اما به هر حال خشکسالی‌سالهای اخیر مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده که سال گذشته مجبور به توزیع 100 هزار تن علوفه در جامعه عشایر شدیم.

وی با بیان اینکه طبق برنامه پنجساله پنجم توسعه قرار است 30 هزار خانوار جامعه عشایر در روستاها اسکان یابند ادامه داد: طی برنامه‌های گذشته، تاکنون 70 هزار خانوار اسکان یافته‌اند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران از طرح انجام فعالیت‌های زراعی، باغبانی، شیلات، تولید محصولات گلخانه‌ای و زنبورداری را همراه با تولید دام در جامعه عشایری در آینده عنوان کرد و گفت: این برنامه‌ها برای پایداری تولید در جامعه عشایری و تأثیرگذاری آنها در رشد اقتصادی جامعه انجام می‌گیرد چراکه در آینده عشایر نمی توانند دامدار محض باشند بنابراین باید در زنبورداری، زراعت، پرورش ماهی و گلخانه های سبزی و صیفی فعال باشند.

صدیق با بیان اینکه عشایر کشور 25 درصد واحد دامی، 20 درصد تولیدات مواد پروتیینی، 35 درصد صنایع دستی کشور و سالانه 500 هزار تن شیر تولید می کنند و نقش مرزبانان کشور و حافظان خاک میهن در مناطق دورافتاده را ایفا می کنند ادامه داد: افزایش آگاهی عشایر نسبت به دانش روز و بهره برداری بهینه از فرصت ها مهمترین راهبرد توسعه و پیشرفت این قشر است.

وی فعال کردن دستگاه های مرتبط برای ارایه خدمات به عشایر و همچنین انعکاس مسایل و مشکلات عشایر به مسئولان استان ها را را از وظایف مدیران استانها ذکر کرد و افزود: مدیران امور عشایر نبایستی در کار شرکت های تعاونی عشایر دخالت کنند بلکه بایستی شرکت ها را مدیریت کنند تا بتوانند کارآیی آنها را در اشتغال زایی بالا ببرند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه اعتبارات امسال سازمان عشایر کشور نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است ادامه داد: همچنان با کمبود اعتبارات مواجه هستیم که امیداست این میزان اعتبار به طور 100 درصد اختصاص پیدا کند.

