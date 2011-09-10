به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گنجی صبح شنبه در نشست شورای کنترل ونظارت شهرستان بوشهر اظهارداشت: این دفترچه ها به منظور حمایت از مصرف کنندگان با قیمت مصوب در اختیار مردم استان قرار می گیرد .

وی افزود: هرجلد دفترچه 40 برگ دو هزار و 500 ریال، 60 برگ سه هزار و550 ریال ، 80 برگ چهار و 750 ریال و 100برگ معمولی پنج هزار و650 ریال است.

معاون توسعه تجارت داخلی سازمان بازرگانی بوشهر گفت: مراکز خرید خانواریک واقع در میدان صلح آباد، شماره دو در خیابان شهید چمران، شماره سه فروشگاه رفاه بهمنی، جایگاه شماره چهار جنب مسجد توحید، جایگاه شماره پنج بعد از بیمارستان تامین اجتماعی مراکز عرضه دفترچه های تحصیلی هستند.

گنجی بیان کرد: بر روی مکانهای عرضه این نوع دفترچه ها نظارت و بازرسی روزانه صورت می گیرد و با هر نوع تخلف، گران فروشی و عرضه خارج از شبکه از سوی عاملین و واحدهای صنفی برخورد قانونی می شود .

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر نیز گفت: بازرسان سازمان بازرگانی با همکاری بازرسان مجامع امور صنفی بر شبکه های متعدد توزیع کننده دفترچه های تحصیلی نظارت جدی ومستمر خواهند داشت و از هرگونه اجحاف و گران فروشی جلوگیری خواهند نمود .