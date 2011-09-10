به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این نامه خطاب به اسقف اعظم نیویورک و رئیس کنفرانس اسقفهای کاتولیک ایالات متحده به تاریخ 11 سپتامبر نوشته شده اما دفتر اسقف اعظم تیموتی اسقف اعظم نیویورک این نامه را دیروز منتشر کرده است.

در نامه پاپ آمده است: در این روز برای افرادی که در حملات یازدهم سپتامبر جان خود را از دست داده اند دعا می کنم، چرا که بسیاری از افراد بیگناه جان خود را در حمله به مرکز تجارت جهانی واشنگتن و پنسیلوانیا جان خود را از دست دادند. حملاتی که با توجیه دین و نام خداوند انجام شده است اما بار دیگر باید این امر مورد تأکید قرار گیرد که تروریسم را تحت هیچ شرایطی نمی توان توجیه کرد.

رهبر کاتولیکها همچنین یادآور شده است که برای تعهد به عدالت در جهان و انسجام فرهنگ جهانی و رهایی دنیا از اقدامات خشونت آمیز دعا می کند تا شرایط صلح و رفاه فراهم شده و آینده ای روشن تر ساخته شود.

