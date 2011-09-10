به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، سرگی لارووف طی تماس تلفنی روز جمعه خود با "کوئیچیرو گمبا" با وی درباره پیمان صلح گفتگو کرد اما هرگونه ادعا از سوی ژاپن درباره این جزایر را رد کرد.

اختلافات بر سر این جزایر بین دو کشور ژاپن و روسیه از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون ادامه دارد و این اختلافات تاکنون اجازه نداده تا پیمان صلحی بین دو کشور منعقد شود.

لاوروف در گفتگوی با همتای ژاپنی خود به وی گفت که گفتگوهای دوجانبه درباره این اختلاف "باید در محیطی کاملاً دوستانه و بدور از هرگونه پیش شرطی" باشد.

ژاپن این جزایر را بخشی از خاک خود می داند، اما سال گذشته "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه با دیدار خود از این مجموعه خشم ژاپنی ها را بر انگیخت.