گوگل به اندازه یک لامپ 60 وات انرژی مصرف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، برای اولین بار گوگل مصرف انرژی سرورهای عظیم خود را منتشر کرد. این سرورها عملکردهای موتور جستجو، یوتیوب، سرویسهای پست الکترونیک "جی. میل" و بنرهای تبلیغاتی را کنترل می کنند.

برپایه این اطلاعات، سال گذشته سرورهای گوگل 2.26 کیلووات بر ساعت در کاربر برق مصرف کرده اند که این میزان انرژی برابر با برق مصرفی یک لامپ 60 وات است که به مدت 3 ساعت روشن بماند.

شرکت مانتین ویوو در این گزارش نوشته است: ما اطلاعاتی را در خصوص کاهش میزان انرژی که توسط سرویسهای گوگل مصرف شده اند به شما عرضه می کنیم. این اطلاعات مربوط به یکماه مصرف سرویسهای موتور جستجو، گوگل پلاس، جی. میل و یو تیوب است. سرورهای ما در مدت یکساعت برای هر کاربر انرژی کمتر از انرژی لازم برای روشن نگه داشتن یک لامپ به مدت سه ساعت را مصرف می کنند.

گوگل ادامه داده است: ما در فرایند کاهش برخوردهای زیست محیطی خود چیزهای زیادی یاد گرفتیم و به همین علت تصمیم گرفتیم بخش جدیدی با عنوان The Big Picture (تصویر بزرگ) را بر روی سایت گوگل سبز (Google Green) ارائه کنیم. این بخش جدید تمام اطلاعات مربوط به مصرف انرژی ما و ردپای ما در تولید کربن را نشان می دهد.

براساس گزارش زئوس نیوز، گوگل تاکنون با سرمایه گذاری در پروژه ها و شرکتهایی که در بخش انرژیهای تجدیدپذیر کار می کنند 1.7 گیگاوات توان را از این منابع زیستی تولید کرده است که برابر با انرژی لازم برای تامین برق 350 هزار خانه است.