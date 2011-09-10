حجت الاسلام احمد شرفخانی معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه درباره تعریف عمل صالح به خبرنگار مهر گفت: عمل صالح را باید در دو بعد بررسی کرد یکی از بعد فقهی است و دیگری از بعد عرفی و شرایط اجتماعی. شاید برخی اعمالی که در بعد عرفی دارای ارزش شناخته می شوند، عمل صالح هم نباشد و مبنای دینی نداشته باشد. اما بر اساس سنت حسنه اهل بیت(ع) و برگرفته از قرآن کریم، عمل صالح به عملی گفته می شود که در آن خیر و برکت بر اساس مبانی دینی و شرعی وجود داشته و انسان را به خدا نزدیک کند و انسان را در سیر به سمت جایگاه اصلی اش یاری کند.

وی ادامه داد: در عرف اعمالی را که ماندگار است به عنوان عمل صالح می شناسند. در حالی که فقط این نیست. اعمال صالح در رفتار فردی و اجتماعی تفاوتهایی دارند، مثلا یک عمل در بعد اجتماعی عمل صالح شناخته می شود و در بعد فردی خیر. مصداق ها متفاوت است و در طول زمان با توجه به عرف جامعه اعمال صالح تغییر شکل می یابد و در هر دوران متفاوت می شود.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه درباره روش دعوت افراد به انجام عمل صالح گفت: در روایات آمده که عمل صالح را باید به نتیجه معرفی کرد، چون انسان برای حرکت احتیاج به مشوق دارد و با ترسیم نتیجه عمل، فرد به انجام کار مشتاق می شود. البته برخی هم با درک تبعات عمل خود را از انجام آن برحذر می کنند.



وی با اشاره به نتایج دنیوی و اخروی عمل صالح گفت: عمل صالح را "عمل صالح می نامند" چون مردم از آن بهره می برند. لذا فرد لذت بهره بردن جامعه از عمل خود را می چشد و این احساس فرد را به سمت عمل صالح تشویق می کند. نکته دیگر اینکه باید شرایط انجام عمل صالح فراهم شود و عرصه های اجتماعی را محیا کرد تا افراد با بهره گیری از آن به این سمت سوق داده شوند.