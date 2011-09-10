طرح ساماندهی بانوان مداح و مرثیه خوان در سرایان اجرا شد

حجت الاسلام حسن سهرابی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این اقدام به منظور ساماندهی و آموزش خواهران خطیب و مرثیه خوان و برگزاری برنامه های مختلف برای آنان صورت گرفته است.

وی، با اشاره به برخی آسیب های موجود در مجالس زنانه، یکی از فعالیت های امور بانوان این اداره را ساماندهی و برگزاری دوره های آموزشی برای بانوانی دانست که در مجالس ختم و عزا و همچنین مجالس سوگواری و مولودی خوانی ائمه اطهار (ع) مشغول فعالیت هستند.

وی اظهار امیدواری کرد: با شناسایی این ۴۰نفر بتوانیم محافل عزا و مولودی خوانی ویژه بانوان شهرستان سرایان را ساماندهی و غنای دینی بخشیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سرایان، برگزاری کلاس های آموزشی، توزیع کتاب و نرم افزار را ازدیگر برنامه ها برای این بانوان عنوان کرد.