به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه قربان صبح روز شنبه در جشنواره کشوری الگوهای برتر یادگیری و یاددهی دوره پیش دبستانی که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: تنها دغدغه ما در رابطه با دوره پیشدبستانی حفظ امنیت شغلی مربیان این دوره است که امسال با تدوین و ابلاغ دستورالعمل جامع این دوره لحاظ شده است.
معاون آموزش ابتدایی گفت: بر این اساس امسال وضعیت تمام استانها را رصد خواهیم کرد که تمام مربیان پیشدبستانی بدون لحاظ شدن تعداد نوآموزان آنها یا وضعیت منطقه محل کار آنها براساس قانون کار حق و حقوق خود را به طور کامل بگیرند و بیمه آنها نیز برقرار شود.
قرار نیست نوآموز به اجبار روخوانی قرآنی یاد بگیرد
وی افزود: حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه بتوانیم پوشش 100درصدی دوره پیشدبستانی را در سراسر کشور داشته باشیم البته در سال تحصیلی 90 ـ 89 میزان پوشش این دوره تحصیلی در برخی از استانها به 95 درصد نیز رسیده است.
قربان با تأکید بر ضرورت کیفیسازی دوره پیشدبستانی افزود: برای این هدف لازم بوده است که رویکرد قرآنی در دوره پیشدبستانی مورد توجه جدی قرار گیرد اما به دنبال این نیستیم که نوآموز به اجبار روخوانی قرآنی را یاد بگیرد بلکه انس با قرآن و اخلاق قرآنی و نهادینه کردن ارزشهای قرآنی در وجود وی مدنظر است که همه اینها با نگاه به رفتار مربی شکل میگیرد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: لازمه اجرای این رویکرد قرآنی ارائه محتوای قرآنی به نوآموزان پیشدبستانی است به گونهای که نوآموز پیشدبستانی حلال و حرام دین خود را در رفتار مربی پیشدبستانی مشاهده کند.
غیردولتی بودن پیش دبستانی تهدید است
قربان غیراجباری وغیردولتی بودن پیش دبستانی را یک تهدید دانست و گفت: البته می توان این دو مورد را به فرصت تبدیل کرد و اگر برنامههای پیشدبستانی با کیفیت باشد خانوادهها و نوآموزان با میل و رغبت در این کلاسها حاضر میشوند. از سوی دیگر غیراجباری بودن این دوره تحصیلی باعث میشود تا استانها در زمینه تولید محتوا با توجه به شرایط بومی خود اقدام کنند.
وی افزود: یکی دیگر از مسائلی که در ظاهر برای پیشدبستانی تهدید محسوب میشود بهرهمندی از مربیان جوان در کلاسهای پیشدبستانی است که این مربیان از نشاط و انگیزه بالایی نیز برخوردارند و شادابی و نشاطی که در کلاسهای پیشدبستانی به وجود میآورند باعث رشد سطح علاقهمندی خانوادهها برای گذراندن پیشدبستانی میشود.
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