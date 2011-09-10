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۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۳۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

واژگونی هوو دو کشته برجای گذاشت

واژگونی هوو دو کشته برجای گذاشت

جانشین فرمانده پلیس راه کشور از واژگونی تریلر هوو در حادثه‌ای که روز گذشته رخ داد خبر داد گفت: براثر این حادثه دو نفر کشته شدند.

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 14:10 روز گذشته ماموران پلیس راه استان کرمانشاه در جریان واژگونی یک دستگاه تریلر هوو در کیلومتر 60 محور بیستون - سنقر قرار گرفتند. با حضور ماموران در صحنه مشخص شد تریلر هوو به علت سرعت غیر مجاز کنترل خود را از دست داده و واژگون می شود که براثر این حادثه 2 نفر کشته و یک نفر نیز مجروح شد.

وی ادامه داد: همچنین به علت تصادف یک دستگاه پژو405 و اتوبوس در کیلومتر 5 جاده مشهد دو نفر کشته و دو نفر مجروح شدند. این حادثه به دلیل  بی‌توجهی دو طرف هنگام حرکت پژو با دنده عقب رخ داد.

کد مطلب 1403534

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