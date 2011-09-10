واژگونی هوو دو کشته برجای گذاشت

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 14:10 روز گذشته ماموران پلیس راه استان کرمانشاه در جریان واژگونی یک دستگاه تریلر هوو در کیلومتر 60 محور بیستون - سنقر قرار گرفتند. با حضور ماموران در صحنه مشخص شد تریلر هوو به علت سرعت غیر مجاز کنترل خود را از دست داده و واژگون می شود که براثر این حادثه 2 نفر کشته و یک نفر نیز مجروح شد.

وی ادامه داد: همچنین به علت تصادف یک دستگاه پژو405 و اتوبوس در کیلومتر 5 جاده مشهد دو نفر کشته و دو نفر مجروح شدند. این حادثه به دلیل بی‌توجهی دو طرف هنگام حرکت پژو با دنده عقب رخ داد.