یک بزرگداشت صمیمی برای یک استاد موسیقی

به گزارش خبرنگار مهر، اوایل هفته ای که گذشت خبر رسید که قرار است دو تن از شاگردان مصطفی کمال پورتراب(مدرس و پیشکسوت عرصه آموزش و نایب رئیس شورای عالی موسیقی) به مناسبت هشتاد و هشتمین سالگرد تولد وی مراسم بزرگداشتی با حضور موسیقیدانان و هنرمندان فردا (جمعه) بعد از ظهر در خانه هنرمندان برگزار کنند؛ این بزرگداشت صمیمی کاملا خصوصی وبه واسطه مهر و محبت دو شاگرد وظیفه شناس برای استادشان برگزار می شود.

-در کنسرت آتی ارکستر موسیقی ملی که قرار است گزیده ای از آثار موسیقایی حسین علیزاده در زمینه موسیقی فیلم با عنوان "دلشدگان" اجرا شود علیزاده نیز برای دقایقی به تکنوازی خواهد پرداخت.کنسرت ارکستر ملی به مدت سه شب از تاریخ 28 تا 30 مهرماه در تالار وحدت و برج میلاد برگزار می گردد در این کنسرت علاوه بر قطعه دلشدگان، قطعات دیگری چون "بی تو به سر نمی‌شود"، "بیا تا گل برافشانیم"و" ترکمن" نیز اجرا می شود.

-هفته گذشته در خبرها آمده بود که فرهاد فخرالدینی رهبر سابق ارکستر موسیقی ملی قرار است به همراه ارکستر موسیقی مهرنوازان در جشنواره هنری از طواف تا ولایت اجرای برنامه داشته باشد؛ وی پس از انتشار این خبرگفت : در رسانه ها خبر را خواندم که قرار است ارکستر ملی مهر نوازان به رهبری من در جشنواره طواف تا ولایت به اجرای برنامه بپردازد در صورتی که من اطلاعی از این موضوع ندارم و این خبر را تکذیب می کنم.

- رضا مهدوی دبیر بخش موسیقی از طواف تا ولایت نیز به این تکذیب واکنش نشان داد و در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها از مذاکره اش با مدیر و اسپانسر ارکستر مهرنوازان و یکی دیگر از اعضای این گروه و موافقت ضمنی آنها برای شرکت گروه مهرنوازان در این جشنواره خبر داده بود .

- هفته گذشته گروه موسیقی شمس به سرپرستی کیخسرو پورناظری با آوازعلیرضا قربانی در فضایی متفاوت با طراحی صحنه زیبا برگزار شد اما نکته قابل توجه در این کنسرت علاوه بر اجرای خوب اعضای گروه و حضور گرم کیخسرو پورناظری کردی خواندن علیرضا قربانی بود به این معنا که قربانی کرد زبان نیست و این آواز نشان از جسارت او در اجرای لحن ها و لهجه های مختلف را می داد که البته همخوانی برادران پورناظری هم کمک زیادی به خوش لحن درآمدن لهجه کردی قربانی می کرد.

- در میان بازار گرم برگزاری کنسرت های متعدد با خبر شدیم که کنسرت شهرام ناظری و فرزندش حافظ به همراه گروهی از نوازندگان ملیت های مختلف با عنوان "نوای صلح ایران" در سالن "سونی سنتر" شهر تورنتو اجرای برنامه کردند و بخشهایی از سمفونی رومی را برای علاقمندان اجرا کردند.

- یکی از اخبار قابل توجه در میان رویدادهای موسیقایی هفته گذشته آواز خوانی شمس لنگرودی شاعر معاصر با عنوان" در شب" بود این شاعر در این قطعه که درفضای مجازی قرار گرفته ترانه از سروده های خویش را به آهنگسازی کامران رسول زاده و تنظیم سروش قهرمانلو خوانده است که مورد استقبال بسیاری قرار گرفته است.

- یکی از اتفاق های خوب در عرصه موسیقی برگزاری جشنواره هنری موسیقی آفریقای جنوبی و موسیقی بوشهر بود که با عنوان پیوند میان هنر و اقتصاد در عسلویه برگزار شد و با استقبال بسیاری از سوی تماشاگران این اجرا مواجه شد در این برنامه فرهنگی که به مدت دو روز برگزار شد دو گروه موسیقی لیان به سرپرستی محسن شریفیان و گروه "پویانتو" به سرپرستی بامبی هایبرگ اجرای برنامه داشتند و درنهایت هم قطعه ای با توجه به اشتراکات موسیقایی دو کشور اجرا کردند.

- بهروز غریب پور کارگردان اپرای عروسکی حافظ که پیش از این اپرای عروسکی عاشورا و مولوی را به روی صحنه برده بود برای ضبط موسیقی سمفونیک اپرای عروسکی حافظ به آهنگسازی امیر پورخلجی به اتریش سفر می کند؛ همچنین قسمت هایی از موسیقی این اپرا با صدای علیرضا قربانی ضبط شده است و بخش نهایی ضبط صدای این هنرمند پس از بازگشت ما از اتریش و ضبط بخش سمفونیک صورت خواهد گرفت.

- پس از اینکه اخباری از تاسیس شبکه تلویزیونی موسیقی منتشر شد( والبته بعدا نیز لغو شد)، با خبر شدیم که شبکه آموزش برای اولین بار در جهت بالا بردن کیفیت آثار موسیقایی کشور جمعه‌ها برنامه آموزش موسیقی را روی آنتن می‌فرستد، به این ترتیب که برنامه ترکیبی "موسیقی" به تهیه کنندگی و کارگردانی حشمت الله کلهر با تحلیل موسیقی در ‍ژانرهای مختلف و آموزش غیر مستقیم موسیقی برای تولیدکنندگان و مخاطبان موسیقی در جهت بالا بردن کیفیت آثار موسیقایی کشور تهیه و تولید کرده است؛در این برنامه از کارشناسان و اساتید مجرب و با سابقه در زمینه موسیقی، شعر و آوای کشور و با اجرای محمد عبدالحسینی (آهنگساز،شاعر و خواننده)‌دعوت به همکاری شده است.

- خبرآخر اینکه گروه موسیقی آفریقای جنوبی که نخستین اجرای خود را در جشنواره فرهنگی عسلویه به روی صحنه برده بود امشب (24 شهریورماه)ساعت 21 قطعاتی از موسیقی کلاسیک را به روی صحنه می برد؛ همچنین قرار است گروه موسیقی آوای مهربانی به آهنگسازی سلمان سالک و احسان عبایی و آواز حسین علیشاپور 24 و 25 شهریور ماه ساعت 21 در تالار اندیشه اجرای برنامه داشته باشند.