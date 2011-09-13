انتقاد از تعطیلی بناهای تاریخی بعد از مرمت

مهدی پارسایی به خبرنگار مهر گفت: اگر سازمان میراث فرهنگی خانه ای را می خرد باید آن را احیا کند تا دوباره این خانه به چرخه حیات برگردد.

وی ادامه داد: متاسفانه نگاه سازمان میراث فرهنگی در حوزه های دیگر مانند بناها و خانه های تاریخی و ... صرفا حمایتی است.

پارسایی اظهار داشت: درطرح مرمت مشارکتی سازمان قیدشده مالک 50 درصد و سازمان میراث فرهنگی 50 درصد هزینه های مرمت را می پردازند اما بیشتر مالکان خانه های تاریخی وضعیت مالی مناسبی ندارند و از پس هزینه های مرمت حتی به میزان 50 درصد نیز بر نمی آیند.

پارسایی گفت: سازمان میراث فرهنگی اعلام می کند که تنها در صورتی تمام هزینه های مرمت را می دهیم که سازمان مالک بنا باشد. اما باید پرسید آیا بناهایی که سازمان میراث فرهنگی تملک کرده وضعیت بهتری از بناهایی که تملک نشده دارند؟

وی افزود: متاسفانه در شهر شیراز خانه های در تملک سازمان میراث فرهنگی در وضعیت ناخوشایندی قرار دارند.