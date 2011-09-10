به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر ریاضتی گفت: اجرای بخش‌هایی از طرح فاضلاب تهران از سوی بخش خصوصی در راستای پیاده‌سازی اصل 44 قانون اساسی و مشارکت بخش‌خصوصی در تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح فاضلاب تهران انجام گرفته است.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، فاضلاب منطقه پونک توسط شرکت ژرف کار جم، جنت‌آباد توسط شرکت مشهد افرا، مجیدیه و وحیدیه توسط شرکت مرنتاک، سیدخندان، دبستان و ضلع غربی سبلان شمالی توسط شرکت آهوان‌تک و محدوده ضلع شرقی سبلان شمالی و لشگر توسط شرکت سازه اندیشان اجرا می‌شود که البته عملیات اجرای شبکه در این محله‌ها از مرداد ماه در این مناطق آغاز شده است.

وی افزود: این شرکت‌ها طبق ضوابط وزارت نیرو و تحت نظارت شرکت فاضلاب تهران فعالیت می‌کنند و طبق قرارداد، پیمانکار سرمایه‌گذار، اجرا و تامین مصالح، فروش و نصب انشعابات مناطق مذکور را به عهده گرفته‌اند و هزینه خود را در حین اجرا از محل پیش فروش انشعاب تامین ‌می‌نمایند.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران در ادامه گفت: در محدوده‌های اعلام شده بیش از 371 کیلومتر شبکه، نصب بیش از 50 هزار انشعاب و 2 واحد تصفیه‌خانه هر کدام به ظرفیت 525 هزار نفر در نظر گرفته شده که با اجرای این طرح‌ها جمعیت ساکن در محدوده‌های ذکر شده تحت پوشش خدمات دفع فاضلاب قرار خواهند گرفت.

ریاضتی افزود: شهروندان محترم توجه داشته باشند اجرای طرح فاضلاب در محدوده‌های فوق با هماهنگی شهرداری مناطق و سایر ارگان‌های مدیریت شهری فقط در مدت زمان مشخصی انجام می گیرد و بنابراین سعی کنند در این مدت نسبت به خرید انشعاب و مشخص شدن وضعیت انشعاب ملک خود اقدام کنند تا پس از انقضای مدت اجرا با مشکلاتی همچون دریافت مجوزهای مختلف مواجه نشوند.