تیم فوتسال شهرداری ساوه برنامه ای برای رویارویی با گیتی پسند نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افضل سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان جمعه شب در پایان بازی این تیم با شهرداری ساوه در جمع خبرنگاران گفت : بازی سنگینی را انجام دادیم به دلیل اینکه تیم شهرداری فقط برای کم گل خوردن به این بازی آمده بود و این تیم حتی بعد از گلی که خورد هم دفاعی بازی کرد . هر چند ما هم روز خوبی نداشتیم و از بچه ها انتظار انجام یک بازی بهتر را داشتم .

وی در ادامه در مورد بازی نه چندان دل چسب گیتی پسند گفت : برای من سه امتیاز بازی مهمتر از طرز بازی است . اما ایراداتی در تیممان داریم که اگر آنها را رفع کنیم، بازی زیبا را هم ارائه خواهیم کرد . تاکتیک ما با توجه به بازی دفاعی حریف، شوت زنی بود ولی این مورد را هم خوب انجام ندادیم .

سرمربی گیتی پسند در مورد نتایج نسبتا ضعیف این تیم در دو بازی اخیر گفت : هفته قبل اصلا بازی خوبی انجام ندادیم ولی این بازی خیلی بهتر شده بودیم و در این بازی تیم حریف هیچ برنامه ای نداشت و فقط برای دفاع کردن آمده بود .