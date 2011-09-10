به گزارش خبرگزاری مهر، آنتی وار در گزارشی نوشت: با وجود آنکه 10 سال از حادثه 11 سپتامبر می گذرد و آمریکا درابتدای سال جاری موفق به کشتن "اسامه بن لادن" رهبر القاعده شد، اما این شبکه تروریستی با افزایش حملات خود توانسته به طور چشمگیری از قدرت اقتصادی آمریکا بکاهند.

تحلیلگران سیاست خارجی آمریکا بر این باورند که دولت "جرج بوش" تمام منابع و نیروهای خود را در 10 سال گذشته صرف پاسخگویی به حملات 11 سپتامبر کرده و این افراط گرایی ها همچنان ادامه دارد.

پس از حادثه 11 سپتامبر بسیاری از نومحافظه کاران و جمهوریخواهان با نگارش نامه های بسیار به دولتمردان آمریکایی بر افزایش هزینه های نظامی، انجام اقدامات پیشگیرانه، اقدامات نظامی یکجانبه علیه تهدیدهای احتمالی و تغییر رژیم در برخی از کشورهای بی ثبات تاکید کردند که این اقدامات ابتدا از عراق شروع شد.

دولت آمریکا مبالغ هنگفتی را صرف هزینه های نظامی کرده و امروزه با بدترین بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در دو سال اول ریاست جمهوری خود شمار نظامیان در افغانستان را به بیش از 100 هزار نفر افزایش داد و تصمیم به کاهش شمار نظامیان از عراق گرفت.

برآورد می شود که دولت آمریکا سه تا 4.4 تریلیون دلار را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم صرف مبارزه علیه تروریسم کرده است که همین موضوع باعث ورشکستگی دولت در ماه گذشته شد. با وجود صرف این هزینه های گزاف می توان گفت که پروژه القاعده برای شکست آمریکا موفقیت آمیز بود و این شبکه تروریستی عامل اصلی تنزل اقتصادی ایالات متحده و کاهش نفوذ آمریکا در جهان بوده است.

از سوی دیگر هر روز گزارشهای بسیاری درباره افزایش بی اعتمادی مردم به عملکرد دولتمردان آمریکایی منتشر می شود، چنانچه نظرسنجی موسسه گالوپ نشان داد 54 درصد از آمریکایی ها اقدامات دولت را در جهت مبارزه با تروریسم ضعیف دانسته و اعلام کردند القاعده و طالبان همواره بر تهدیدات خود درباره احتمال حملات تروریستی افزوده اند.