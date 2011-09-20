عملکرد تیم هندبال بانوان در مسابقات قهرمانی آسیا راضی کننده بود

میترا نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از عملکرد تیم هندبال زنان کشورمان در مسابقات آسیایی قزاقستان، گفت: با تغییر قرعه کشی مسابقات تیم ایران از گروه اول به گروه دوم جدول مقدماتی رقابت های قهرمانی آسیای هندبال جوانان زنان آسیا منتقل شد. از نظر گروه بندی شرایط ما تفاوت زیادی نکرده بود و در هر حال کار سختی در مسابقات آسیایی داشتیم.

وی افزود: ما از لحاظ کار فنی و تجربه عقب تر از کشورهای دیگر قاره آسیا هستیم. با این شرایط اینکه در چه گروهی بودیم و با چه تیم هایی مسابقه می دادیم فرق زیادی برای ما نداشت.

نایب رئیس فدراسیون هندبال در امور بانوان بیان کرد: استارت خوبی زده ایم. ما در دور مقدماتی با اختلاف گل کمتری نسبت به سال 2007 برابر تیم چین نایب قهرمان آسیا متوقف شدیم. نه تنها کار ما بلکه همه تیم ها مقابل تیم سرعتی کره جنوبی و قهرمان آسیا سخت بود. این نوع شیوه بازی حریف کار را برای تیم جوان و کم تجربه ما سخت کرده بود.

وی ادامه داد: هرچند تیم هنگ کنگ از نظر فنی سطح برابری با تیم ایران داشت اما اختلاف گل ما در برتری این بازی نشان می‌داد که شرایط هندبالیست های جوان کشورمان به مراتب بهتر از رقیب شان بوده است. تیم ایران در آخرین مسابقه خود هم برابر تیم تایوان با اختلاف تنها هشت گل نتیجه را واگذار کرد.

وی در مورد بازی آخر تیم ایران مقابل تیم تایوان هم یادآورشد: چین تایپه در بازی مقابل قزاقستان میزبان این دیدارها و نایب قهرمان دوره قبل مسابقات به سختی و تنها با اختلاف چند گل باخته بود. ما در این بازی با 8 گل اختلاف نتیجه را به تیم چین تایپه واگذار کردیم و در رده ششم آسیا ایستادیم تا نسبت به دوره قبل در جدول رده بندی آسیا صعود کنیم.

نوری تصریح کرد: تیم ایران سه شنبه شب با سفر به ژاپن برای اولین بار در مسابقات نوجوانان قهرمانی آسیا هم شرکت خواهد کرد. این حضور تجربه خوبی برای ورزشکاران زن ماست. برخی از این نوجوانان در دوره بعدی نوجوانان و دو دوره جوانان تیم ما را همراهی خواهند کرد. موقعیت خوبی است چون می‌توانیم از این سرمایه گذاری پاسخ خوبی در آینده بگیریم و در مسابقات آینده موفق تر ظاهر شویم.

وی با بیان اینکه ما برای پیشرفت بیشتر نیازمند اردوهای خارجی و بازیهای تدارکاتی هستیم، گفت: معتقدم شروع خوبی داشته ایم و می توانیم به پیشرفت و توسعه هندبال زنان در قاره آسیا خوش بین باشیم.

یازدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان زنان آسیا از 23 شهریور ماه تا اول مهرماه در آلماتی قزاقستان برگزار شد و تیم ایران با یک پله صعود نسبت به حضور چهار سال قبل در رده ششم قاره ایستاد. چهارمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان زنان آسیا هم از اول مهرماه در "کوماماتو" ژاپن برگزار خواهد شد.