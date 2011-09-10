به گزارش خبرگزاری مهر، هیربد معصومی با بیان اینکه در مناطق دارای حریم ، سازندگان موظف هستند تا برای دریافت پروانه ساخت ، نتیجه مطالعات ژئوتکنیک را ارائه و بر اساس آن سازه را طراحی کنند،گفت: مالکان املاکی که بر روی حریم گسل قرار دارند باید ابتدا مشاوری را برای تحقیقات ژئوتکینیک آن ملک داشته باشند تا بررسی های لازم در مورد وضعیت ملک صورت گیرد و بر اساس نتیاج تحقیقات ، سازه را طراحی کنند و بعد از این مرحله پروانه ساخت صادر می شود.

معصومی با تاکید بر اهمیت این موضوع اظهار کرد: این اقدام برای همه ساختمان هایی که در مناطق دارای حریم قرار دارند الزامی است .

معاون شهردار تهران تصریح کرد: ساختمان های بلند مرتبه و حائز اهمیتی که در سایر مناطق وجود دارد حتی اگر آن منطقه در حریم گسل نباشد نیز باید براساس مطالعات ژئوتکنیک به طراحی سازه بپردازند و صدور مجوز برای این ساختمان ها نیز بر این اساس صورت می گیرد.

معصومی با بیان این که مقاوم سازی ساختمان ها از دغدغه های شهرداری است ، افزود: همه این تلاش ها به دلیل آن است که ساختمان ها ایمن ساخته شوند و شهری با ساختمان های مقاوم در برابر هرگونه آسیب احتمالی داشته باشیم .

وی با اشاره به وجود 14 هزار هکتار بافت ناپایدار در تهران گفت : تهران دارای 3270 هکتار بافت فرسوده و 14 هزار هکتار بافت ناپایدار است و شهرداری با اقداماتی که انجام داده سعی دارد تا این میازن را به حداقل برساند .

معصومی خاطر نشان کرد : با تسهیلاتی که در این رابطه ارائه شد نوسازی بافت های فرسوده نسبت به دو سال پیش 200 درصد رشد داشته که این موضوع بی سابقه بوده است .

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تاکید بر سیاست تجمیع املاک فرسوده اظهار کرد : سیاست تجمیع بافت فرسوده با جدیت در حال پیگیری است چراکه با تجمیع هر ملک فرسوده 9 متر فضا آزاد می شود که به فضای عمومی آن محله افزوده می شود و با اقداماتی که از طریق دفاتر تسهیل گری انجام می شود ، 20 درصد پروانه های صادر شده در سال گذشته مربوط به تجمیع املاک فرسوده بوده است .