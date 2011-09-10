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۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

لطفی:

530 مقاله به همایش بلورشناسی در گلستان ارسال شد

530 مقاله به همایش بلورشناسی در گلستان ارسال شد

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر برگزاری همایش بلورشناسی و کانی‎شناسی ایران گفت: 530 مقاله به نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران در دانشگاه گلستان ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لطفی صبح شنبه در حاشیه این همایش در خصوص مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش گفت: از 530 مقاله موجود 380 مقاله از سوی داوران پذیرش شده که از این تعداد 25 مقاله توسط دانشجویان دانشگاه گلستان ارسال شده است.

به گفته وی تعداد 25 مقاله از سوی دانشگاه گلستان بوده که قریب به یک سوم مجموع مقالات شفاهی و مابقی به صورت پوستر ارائه شده اند.

لطفی بیان داشت: در این همایش مقالاتی با عناوین پوشش دهی شیشه به وسیله مواد خود تمیز کننده و مطالعه این پوشش در گستره نور مرئی به عنوان ارتقاء کیفیت و کاربرد خود تمیزکننده، بررسی اثر نوع زیرلایه در خواص ساختاری لایه‌های نازک اکسید تیتانیوم ناخالص شده با کبالت، مطالعه ساختار نواری و چگالی بار الکترونی بلور پروسکایت تیتانات سرب ادغام با مطالعه توابع و ثابتهای اپتیکی بلور تیتانات سرب در فاز مکعبی ارائه شد.

کد مطلب 1403590

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