وحدت نیاز همیشگی جوامع اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر خسرو مزرعی پیش از ظهر شنبه در مراسم فارغ التحصیلی طلاب حوزه علمیه حنفی انبار الوم از توابع شهرستان آق قلا با اشاره به اهمیت علم گفت: عبادت عالم افضل از عبادت غیرعالم است.

وی با بیان اینکه عالم دین باور در قرآن و احادیث از جایگاه بالا و والایی برخوردار است، خطاب به فارغ التحصیلان اظهار داشت: اکنون وظیفه شما در لباس مقدس روحانیت بسی سنگین تر از قبل است و یک روحانی باید باعلم مفید، ایمان کافی و عمل صالح، مردم را به سعادت دنیا و آخرت هدایت کند.

دکتر مزرعی با بیان اینکه امام خمینی (ره) همواره بر افزایش سطح آگاهی سیاسی و علمی حوزه ها تاکید داشتند، اظهار داشت: درک و تحلیل درست از سیاست های قدرت های جهانی و دشمنان اسلام از وظایف یک روحانی است.

وی با اشاره به ایستادگی چهره های بزرگ اهل سنت همچون شیخ محمد عبده، شیخ عبدالرحمان کواکبی و شیخ محمود شلتوت در مقابل قدرت های استکباری اظهار داشت: اینان های ستاره های درخشان و خورشید های فروزان آسمان هدایت امت اسلامی بودند.

در این مراسم مدرس حوزه علمیه قره بلاغ نیز طی سخنانی از علما به عنوان جانشینان پیامبر(ص) نام برد و گفت: وظیفه علما هدایت و رهنمون کردن مردم به سوی سعادت و سرفرازی است.

آخوند کریم صابری، تصریح کرد: در دین مبین اسلام هیچ تفاوتی بین انسان ها وجود ندارد و تنها وجه تمایز آن ها میزان تقوای آنهاست.



وی خطاب به فارغ التحصیلان این حوزه گفت: فقط ملبس شدن به لباس روحانیت شرط نیست، بلکه عمل صالح و نیکو شرط است.

آخوند صابری، با اشاره به گرمای بی سابقه سالجاری که با ایام ماه مبارک رمضان نیز توام شده بود، گفت: بسیاری از افراد با ایمان قوی صبح ها کار خود را تعطیل کردند و شب تا بامداد کار کردند تا روزه بگیرند و آنان بر شیطان غلبه کردند و سرفراز از این ماه بیرون آمدند.

وی به کسانیکه به هردلیل نتوانسته اند روزه بگیرند، گفت: خداوند ارحم الراحمین و توبه پذیر است پس هرچه سریعتر توبه کرده و قضای روزه را بجا آورند.