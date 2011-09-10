جلوگیری از پوشش خبری سفر وزیر راه و شهرسازی به هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی صبح شنبه برای افتتاح طرحهای مسکن مهر شهرستان رودان استان هرمزگان وارد بندرعباس شد.

برای پوشش رسانه ای سفر وزیر راه و شهرسازی از تمام خبرنگاران رسانه های مختلف استان هرمزگان دعوت به عمل آمده بود و خبرنگاران طبق دعوتنامه ارسالی راس ساعت هفت و 15دقیقه صبح امروز در استانداری هرمزگان برای پوششی سفر وزیر به شهرستان رودان حاضر شدند.

اما پس از گذشت نیم ساعت، از سوی روابط عمومی استانداری هرمزگان به خبرنگاران اعلام شد که فرشید دستوان رئیس سازمان مسکن و شهرسازی هرمزگان گفته است که لزومی ندارد خبرنگاران مطبوعات سفر وزیر را پوشش دهند و تنها حضور خبرنگاران صدا وسیما برای انتشار اخبار کافی است.

از جمله دیگر دلایل دستوان برای عدم حضور خبرنگاران تاخیر در ساعت پرواز وزیر راه و همچنین طولانی بودن راه رسیدن به مکان طرحهای مسکن مهر بود.

درپی این امر خبرنگاران رسانه های مکتوب استان هرمزگان پس از معطلی در استانداری هرمزگان موفق به پوشش خبری سفر مهم وزیر راه و شهرسازی به استان هرمزگان نشدند.