به گزارش خبرنگار مهر، محمد دانشگر پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این ارتقاء در حالی اتفاق افتاده که نقطه مطلوب تعیین شده از سوی وزارت نیرو 80.85 درصد بوده است.

وی افزود: در راستای شعار امسال و رویکرد استاندار خراسان رضوی در رسیدگی به روستاها، 60 پروژه آبرسانی روستایی به بهره برداری رسید.

دانشگر بیان کرد: با بهره برداری از این پروژه ها 123 روستای دیگراستان با جمعیتی بیش از 70 هزار نفر تحت پوشش خدمات این شرکت قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه آبفار خراسان رضوی رتبه اول در جمعیت روستایی تحت پوشش را دارد، ادامه داد: در حال حاضر دو هزار 212 روستا با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 408 هزار نفر تحت پوشش شبکه آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی قرار دارند.

وی ادامه داد: تعداد مشترکین فاضلاب روستایی در خراسان رضوی هزار و 526 فقره است که 40 درصد از آمار کل کشور را شامل می شود.

به گفته وی تعداد روستاهای فاقد این امکان، 156 روستاست که 27 هزار و 402 خانوار را در بر دارد.

رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی در خصوص مهم ترین دستاوردهای این شرکت تا پایان سال 89 به مواردی چون رشد 41 درصدی اعتبارات مصوب نسبت به سال 88 و افزایش چهار درصدی میزان برخورداری روستاییان از آب شرب در مقایسه با میانگین کشوری اشاره کرد.