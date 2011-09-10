نتایج رقابتهای شطرنج استان البرز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابتها در هفت دور و به روش سوئیسی برگزار شد و طی آن 120شطرنج باز به مدت یک هفته در سالن شطرج کیانپور با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در نهایت پس از برگزاری همه رقابتهای این مسابقات، مجتبی ملکی با کسب 6.5 امتیاز قهرمان رقابتهای شطرنج جام رمضان استان البرزشد.

اسامی 10 نفر برتر مسابقات یادشده اعلام شده است و نفر دوم و سوم این رقابتها به ترتیب محمد صباحی با شش امتیاز و حسن کلیایی با شش امتیاز بوده اند.

نفرات چهارم، پنجم و ششم این رقابتها نیز به ترتیب میلاد خدابنده با شش امتیاز، کیومرث عشقی با 5.5 امتیاز و مهرداد صداقتی با 5.5 امتیاز بوده اند.

نینا همتی زاده با 5.5 امتیاز و ایلیا اموری سرابی با 5.5 امتیاز نیز به ترتیب، نفرات هفتم و هشتم رقابتهای شطرنج استان البرز بوده اند.

همچنین نفرات نهم و دهم این رقابتها به ترتیب جواد عبدی با 5.5 امتیاز و امیر کچیان با پنج امتیاز بوده است.

