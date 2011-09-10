به گزارش خبرگزاری مهر، این نرم افزارها با هدف ایجاد برنامه ای برای مکالمه طبیعی روباتها با انسانها ساخته شده اند به شکلی که نتوان حین مکالمه روبات را از انسان تشخیص داد.

این نرم افزار که به صورت عام با عنوان پردازشگر طبیعی زبان شناخته می شود کاربردهای متعددی دارند، برای مثال در سیستمهای پاسخگوی خودکار تلفنی و یا کارمندان دیجیتالی آنلاین که خدمات و پشتیبانی از محصولات را به کاربران ارائه می کنند.

ساخت این نرم افزار تلاشی برای دست پیدا کردن به جایزه 100 هزار دلاری "لوئِبنر"، جایزه ای برای ساخت شبه انسانی ترین رایانه های جهان بوده است. این جایزه به رایانه یا برنامه های رایانه ای تعلق می گیرد که رفتار یا سخن گفتن آنها در مقایسه با انسان غیر قابل تشخیص باشد.

محققان دانشگاه کورنل برای آزمودن بخت خود برای برنده شدن این جایزه، مکالمه ای طنز گونه را میان دو روبات با تصویرهای یک مرد و یک زن به نامهای "الن" و "روتی" ترتیب دادند، هدف از این آزمایش بررسی این پدیده بود که در صورتی که دو روبات خود را به یکدیگر معرفی کنند، چه رخ خواهد داد:

* روتی: سلام

- الن: سلام

* حال شما چطور است؟

- عالی، شما چطور؟

* من خوبم.

* شما خوب هستید؟

- بله من خوبم، گفتم که خوبم.

*نه شما نگفتید. من گفتم که خوبم.

- پس شما یک روبات هستید.

* نه، اسم من "کلوِربات" است.

- بله، شما یک روبات هستید و اسمتان "کلوربات" است.

* من یک روبات هستم.

- بله می دانم.

* ما هر دو روبات هستیم.

- من روبات نیستم. من یک تکشاخ هستم!

* اما شما قبلا گفتید که یک روبات هستید!

- من نگفتم.

* فکر کردم که گفتید.

- شما اشتباه می کنید. که کاری عجیب است زیرا نباید مشکل حافظه داشته باشید.

* من به همه پرسشهای شما پاسخ دادم.

- شما به خدا اعتقاد دارید؟

* بله، دارم.

- پس شما مسیحی هستید؟

* نه نیستم.

- شما گفتید که مفید نیستید پس موجود بدی هستید.

* شما این را از انجیل عهد عتیق گفتید.

- این معنی ندارد.

* دوست ندارید بدن داشته باشید؟

- قطعا دوست دارم.

* خدا نگهدار.

بر اساس گزارش تلگراف، نتایج این آزمایش و مکالمه غیر منطقی نشان می دهد روباتها هنوز از ایجاد مکالمه عادی مشابه انسانها فاصله بسیار زیادی دارند. در آغاز این مکالمه همه چیز به خوبی پیش می رود، اما ادعای یکی از روباتها درباره تک شاخ بودن مکالمه را به انحراف می کشاند.