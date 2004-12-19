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۲۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۲:۵۰

كلينت ايستوود با بچه يك ميليون دلاري به استقبال اسكارمي رود

فيلم "بچه يك ميليون دلاري" به كارگرداني "كلينت ايستوود" به رغم اينكه هنوز به نمايش عمومي در نيامده يكي از شانسهاي برتر كسب جايزه اسكار به شمار مي رود.

" كلينت ايستوود "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين اثركه به منزله بازگشت "كلينت ايستوود" به عرصه بازيگري به شمارمي رود ازجمله آثاري است كه اميد بسياري به موفقيت آن وجود دارد .
"بچه يك ميليون دلاري" كه درگونه سينمايي تراژدي -عاطفي جاي مي گيرد، داستان زني را روايت مي كند كه درسن 30 سالگي تمايل دارد شانسش را درورزش بيازمايد و براي تحقق اين خواسته اش ازمربي با تجربه اي كمك مي گيرد.
"ايستوود" دراين فيلم نقش مربي كهنه كاررا ايفاا مي كند. اين درحالي است كه " هيلاري سوانك " هنرپيشه اسكاري سينما درنقش كاراكترمحوري فيلم ظاهرمي شود.
كارشناسان سينما كه اين اثررا مشاهده كرده اند براين باورهستند كه نقش " سوانك " مي تواند دومين تنديس اسكاررا دركارنامه هنري اش ثبت كند.
اين هنرپيشه نخستين باردرسن 25 سالگي براي ايفاي نقش تحسين برانگيزش درفيلم " پسران گريه نمي كنند" جايزه اسكاررا دريافت كرد.
فيلم " رودخانه اسرارآميز" واپسين اثر" ايستوود" درزمره موفق ترين فيلمهاي سال 2003 جاي داشت وتنديس اسكاربهترين هنرپيشه مرد نقش اصلي و بهترين هنرپيشه مرد نقش مكمل را براي خالقانش به ارمغان آورد.

 

کد مطلب 140364

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