كلينت ايستوود با بچه يك ميليون دلاري به استقبال اسكارمي رود

" كلينت ايستوود "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين اثركه به منزله بازگشت "كلينت ايستوود" به عرصه بازيگري به شمارمي رود ازجمله آثاري است كه اميد بسياري به موفقيت آن وجود دارد .

"بچه يك ميليون دلاري" كه درگونه سينمايي تراژدي -عاطفي جاي مي گيرد، داستان زني را روايت مي كند كه درسن 30 سالگي تمايل دارد شانسش را درورزش بيازمايد و براي تحقق اين خواسته اش ازمربي با تجربه اي كمك مي گيرد.

"ايستوود" دراين فيلم نقش مربي كهنه كاررا ايفاا مي كند. اين درحالي است كه " هيلاري سوانك " هنرپيشه اسكاري سينما درنقش كاراكترمحوري فيلم ظاهرمي شود.

كارشناسان سينما كه اين اثررا مشاهده كرده اند براين باورهستند كه نقش " سوانك " مي تواند دومين تنديس اسكاررا دركارنامه هنري اش ثبت كند.

اين هنرپيشه نخستين باردرسن 25 سالگي براي ايفاي نقش تحسين برانگيزش درفيلم " پسران گريه نمي كنند" جايزه اسكاررا دريافت كرد.

فيلم " رودخانه اسرارآميز" واپسين اثر" ايستوود" درزمره موفق ترين فيلمهاي سال 2003 جاي داشت وتنديس اسكاربهترين هنرپيشه مرد نقش اصلي و بهترين هنرپيشه مرد نقش مكمل را براي خالقانش به ارمغان آورد.



