به گزارش خبرگزاری مهر، به‌ تازگی کتاب "عوامل فهم متن" نوشته دکتر سیدحمید ‌رضا حسنی به همت انتشارات هرمس منتشر شده که به بررسی عوامل فهم متن از منظر هرمنوتیک و از زاویه‌ دیدگاه فیلسوف معاصر فرانسوی پل ریکور و نیز از منظر دانش اسلامی اصول و از زاویه‌ دیدگاه فیلسوف و فقیه اصولی، شیخ محمدحسین غروی اصفهانی می‌پردازد.

نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه 22 شهریور ساعت 30/16 به نقد و بررسی کتاب "عوامل فهم متن" اختصاص دارد.

این نشست با حضور دکتر عبدالله نصری، دکتر علیرضا قائمی‌نیا و دکتر سیدحمیدرضا حسنی برگزار می‌شود.

علاقمندان می‎توانند به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.