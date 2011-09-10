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۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

"عوامل فهم متن" بررسی می‎شود

"عوامل فهم متن" بررسی می‎شود

کتاب "عوامل فهم متن"‌ روز سه شنبه 22 شهریور با حضور حجت الاسلام قائمی نیا در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به‌ تازگی کتاب "عوامل فهم متن" نوشته دکتر سیدحمید ‌رضا حسنی به همت انتشارات هرمس منتشر شده که به بررسی عوامل فهم متن از منظر هرمنوتیک و از زاویه‌ دیدگاه فیلسوف معاصر فرانسوی پل ریکور و نیز از منظر دانش اسلامی اصول و از زاویه‌ دیدگاه فیلسوف و فقیه اصولی، شیخ محمدحسین غروی اصفهانی می‌پردازد.
 
نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه 22 شهریور ساعت 30/16 به نقد و بررسی کتاب "عوامل فهم متن" اختصاص دارد.
 
این نشست  با حضور دکتر عبدالله نصری، دکتر علیرضا قائمی‌نیا و دکتر سیدحمیدرضا حسنی برگزار می‌شود.
 
علاقمندان می‎توانند به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.
کد مطلب 1403647

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