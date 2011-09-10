تمرکز نیایشهای پیروان ادیان در سالگرد یازدهم سپتامبر بر همبستگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رهبران دینی آمریکا از پیروان خود خواسته اند در روزهای منتهی به یازدهم سپتامبر و در مراسم یازدهم سپتامبر بر بخشایش، همزیستی با پیروان ادیان دیگر و وحدت به عنوان مردم یک کشور تمرکز کنند و از سوی دیگر ضرورت گرامیداشت یاد سه هزار نفری که جان خود را در این حملات از دست داده را متذکر می شوند.

کلیسای جامع سنت اینوسنت ویژه پیروان کلیسای ارتدکس روسیه در آلاسکا قرار است فردا یازدهم سپتامبر مراسم ویژه گرامی داشت یاد قربانیان برگزار کند. کلیسای متودیست پارک هیل در دنور نیز مراسم ویژه ای به نشانه همبستگی تحت عنوان "پیوند انسانی محبت" برگزار خواهد کرد.

اعضای 30 یا 40 نفری کلیسای مسیحی انجیلی که 10 سال پیش در دنور وجود نداشت نیز در برگزاری یک مراسم ویژه به عنوان دهمین سالگرد یازدهم سپتامبر با دیگر اماکن مذهبی سهیم می شود.

نانسی ریکس کشیش کمکی کلیسای رستوریشن اظهار داشت: یازدهم سپتامبر عاملی برای همبستگی همه ما بود و نهادهای دینی اکنون می توانند با تقویت این حس همبستگی در افراد شرایطی بهتر از قبل فراهم کنند.

در شهر نیویورک سالگرد حملات یازدهم سپتامبر در بسیاری از مساجد، کلیساها و کنیسه ها برگزار می شود. منطقه سراسقفی نیویورک از کشیشان خود خواسته در نیایشهای خود محور بخشایش را مدنظر داشته باشند.

کشیش کوین مدیگان از کلیسای کاتولیک سنت پیتر که اندکی با محل انفجارهای یازدهم سپتامبر در منهتن فاصله دارد اظهار داشت: از پیروان این کلیسا می خواهم به واقع در معنای واژه بخشایش تعمل کنند، البته هیچ واژه ای نمی تواند این حملات را توجیه کند اما یکی از نخستین گامهای بخشایش تعمق درونی است. ما باید بررسی کنیم تا مشخص شود تا چه میزان مسئولیتی را می توانیم متقبل شویم.

شب گذشته نیز کلیسای ترینیتی در چند قدیمی منطقه صفر ( محل انفجارهای یازدهم سپتامبر) برنامه ویژه ای ترتیب داده است. آن مالونه از مسئولان این کلیسا گفت: یادآوری صرف کافی نیست، باید عشق را به یاد بیاوریم.

در مرکز فرهنگی اسلامی نیویورک نیز روز جمعه شمسی علی امام جماعتی این مرکز از صدها مسلمانی که در مسجد بزرگ منهتن گردهم جمع شده بودند خواست سفیران دین خود باشند و هموطنان آمریکایی خود را به مثابه همسایه تلقی کنند.

وی اظهار داشت که در طول روزهای شنبه و یکشنبه که مسلمانان برای نمازهای جماعت در این مسجد حضور می یابند به قدری این پیام را تکرار می کند که مسلمانان با آن عجین شوند، چرا که آنها باید دین خود را به خوبی به جامعه نشان دهند و این امر با سهیم شدن در جریان اصلی جامعه میسر می شود.