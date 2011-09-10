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۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۴۹

وزیر ارشاد افغانستان:

مدیریت اسلامی و حراست از موقوفات در آستان قدس رضوی نمونه است

مدیریت اسلامی و حراست از موقوفات در آستان قدس رضوی نمونه است

مشهد - خبرگزاری مهر: وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان گفت: مدیریت علمی و اسلامی، رعایت امانتداری و حراست از موقوفات و برنامه‌ریزی صحیح برای به ثمر رسیدن آنها آستان قدس رضوی را نمونه‌ای بی بدیل در عرصه جهانی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف محمد نیازی که به همراه هیئتی از مسئولین فرهنگی کشور متبوعش به مشهد سفر کرده است، در بازدید از فعالیت‌ها و خدمات فرهنگی و اقتصادی این مجموعه اظهار کرد: آستان قدس رضوی به اثبات رسانده که مسلمین با سنت حسنه وقف می‌توانند منشاء چه برکات و ثمرات عظیمی در جامعه باشند.

‌نیازی با اشاره به لزوم استفاده از تجربیات آستان قدس رضوی در افغانستان تصریح کرد: تعامل دوسویه و ارتباط مؤثر به انتقال تجربیات گرانقدر کارشناسان و متخصصین مجموعه‌های آستان قدس رضوی به جمهوری اسلامی افغانستان خواهد انجامید که ما از آن بسیار استقبال می‌کنیم.

وزیر ارشاد، حج و اوقاف افغانستان اظهار داشت: کشور افغانستان نیز مانند جمهوری اسلامی ایران دارای املاک و مستغلات وقفی فراوان است که متأسفانه طی سال‌ها جنگ و ناامنی زمینه نظام‌مند شدن و به ثمر رسیدن آن‌ها فراهم نشده است، اما با ارتباط خوب و تعامل بسیار مناسبی که با کارشناسان خبره و متخصص آستان قدس در زمینه وقف برقرار شده، امیدواریم در آینده نزدیک اقدامات کارساز و مثبتی را به انجام برسانیم.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی نیز در دیدار با وزیر ارشاد، حج و اوقاف جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت همراه اظهار داشت: مسلمانان در منطقه و دنیا نشان دادند که هوش، استعداد و نبوغ فکری فراوانی برای ارتقا و رشد علمی دارند و می‌توانند جوامع اسلامی را بخوبی بر اساس ادیان الهی و مبانی دینی و اسلامی اداره کنند.

احمد علوی ادامه داد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دربار متولی آستان قدس رضوی بود و موقوفات فراوانی در آن زمان وجود داشت، ولی عواید موقوفات بر اساس نیات واقفین صرف نمی‌شد، که با مقایسه‌ قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تفاوت‌های مدیریت اسلامی و غیر اسلامی را می‌توان به خوبی و در عمل مشاهده کرد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: در این آستان مقدس حدود هزار سند وقف‌نامه وجود دارد که هر کدام مشتمل بر تعدادی موقوفه است و تمام وقف نامه‌ها به طور کامل قرائت و نیات واقفین به صورت دقیق استخراج شد که برای هر کدام از موقوفه‌ها، نوع عوائد و خرجکرد مبتنی بر نیت واقف اجرا می شود.

در این دیدار، معاونین آستان قدس رضوی، مدیر کل روابط عمومی، سرکنسول افغانستان در مشهد و نماینده وزارت خارجه در شمال شرق و نماینده موسسه سازمان اقتصادی رضوی حضور داشتند.

کد مطلب 1403663

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