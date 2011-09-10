به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اکرامی‌فر، دبیر علمی پانزدهمین جشنواره کتاب سال دفاع مقدس با اعلام این خبر گفت: گروه‌های‌ داوری و سرداورهای بخش‌های مختلف جشنواره انتخاب شده‌اند و گروه‌های داوری را تشکیل داده‌اند.

وی از آغاز داوری همه بخش‌های پانزدهمین جشنواره کتاب سال دفاع مقدس خبر داد و افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان شهریور ماه سال جاری داوری همه گروه‌ها به پایان خواهد رسید.

دبیر علمی این دوره جشنواره کتاب سال دفاع مقدس اظهار داشت: بعد از پایان داوری‌ها تا زمان برگزاری مراسم اختتامیه بیش از یک ماه فرصت وجود دارد تا کارهای مراسم پایانی انجام شود.

اکرامی‌فر با بیان اینکه اختتامیه و اعلام نتایج جشنواره کتاب سال دفاع مقدس امسال نیز مانند دوره‌های گذشته درآبان ماه برگزار می‌شود، گفت: سعی ما براین است که بیش از یک ماه مانده به مراسم اختتامیه نتایج را داشته باشیم تا شب مراسم پایانی دنبال هیات داوران و نتایج نباشیم.

»ادبیات داستانی»، «پژوهش ادبی»، «پژوهش فرهنگی»، «پژوهش نظامی»، «نمایشنامه و فیلمنامه»، «جنگ و زندگینامه»، «خاطره»، «داستان کودک و نوجوان»، «زندگینامه داستانی»، «وصیتنامه»، «شعر»، «شعر کودک و نوجوان»، «ناشر نمونه»، «عکس و تصویر» و «گرافیک کتاب» بخش‌های مختلف این جشنواره هستند.