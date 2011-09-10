به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی در حاشیه بازدید وزیر ورزش و جوانان از پروژههای ورزشی کرمانشاه، اظهارداشت: در سایه تلاشهای دولت زیرساختهای ورزشی استان روند و نظم خوبی به خود گرفته و فعالیت و جدیت پیمانکاران پروژه های عمرانی استان را در بخش ورزش با دقت رصد میکنیم.
وی ادامه داد: پروژههای ورزشی استان از جمله استادیوم 15هزارنفری از مهمترین پروژههای استان است که البته پروژهای ملی است و خوشبختانه مذاکرات خوبی برای راهاندازی سریع آن انجام شد و پیمانکار پروژه قول مساعد و کتبی داد که تا دهه فجر سال جاری آن را به اتمام برساند.
هاشمی همچنین با اشاره به ظرفیتها و تواناییهای بخش ورزش در استان، افزود: آمادگی داریم قهرمانان ورزش استان را با تحویل مسکن مهر مورد تشویق قرار دهیم.
استاندار کرمانشاه تاکید کرد: به مردم استان این نوید را میدهم که کرمانشاه را با پایه و تراز استانهایی که از هشت سال دفاع مقدس دور بودهاند، بازسازی کرده و برسانیم.
استاندار کرمانشاه، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی با همراهی وزیر ورزش و جوانان از پروژههای مختلف ورزشی از جمله دهکده المپیک، استادیوم 15هزار نفری و سالن تیراندازی شهید طهماسبی کرمانشاه بازدید و از نزدیک با روند اجرا و مسائل و مشکلات آنان آشنا شدند.
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