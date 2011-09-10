به گزارش خبرنگار مهر، احمد باغبانباشی سرمربی تیم فیروز صفه صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در ارتباط با دیدار با منصوری اظهار داشت: این بازی دو نیمه متفاوت داشت. تیم منصوری در نیمه اول با دو گل شیرازه تیم ما را به هم ریخت.

وی ادامه داد: اما در نیمه دوم توپ و میدان به طور 100درصد در اختیار تیم ما بود. بازیکنانم با تمام پتانسیل خود موقعیت های زیادی بر روی دروازه منصوری ایجاد کردند که اگر کمی شانس با ما همراه بود، با سه امتیاز از قرچک باز می گشتیم.

سرمربی تیم فیروز صفه با بیان اینکه از عملکرد بازیکنانش راضی است، اذعان داشت: با گذشت زمان تیم فیروز صفه هماهنگ تر و منسجم تر می شود. بازیکنانی که در این تیم حضور دارند بسیار پر تلاش و آتیه دار هستند و تصور من این است که از هفته پنجم به بعد به جمع مدعیان لیگ باز گردیم.

باغبانباشی در خصوص بازی هفته آینده تیمش برابر علم و ادب مشهد گفت: تیم علم و ادب یکی از تیمهای جوان و قدرتمند لیگ است که به سادگی نمی توان به مصاف این تیم رفت. با آنالیز چند بازی گذشته این تیم برنامه ویژه ای برای این هفته خواهیم داشت.