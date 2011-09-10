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۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۱۶

در جشنواره تئاتر خیابانی/

هفت نمایش خوزستانی در باغملک اجرای عمومی می شود

هفت نمایش خوزستانی در باغملک اجرای عمومی می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: هئیت بازبینی چهارمین جشنواره استانی تئاتر خیابانی باغملک در خوزستان، به هفت نمایش از میان 32 نمایش رسیده به دبیرخانه جشنواره مجوز اجرا داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشهای منتخب برای اجرا در این جشنواره از 11 شهر استان خوزستان هستند که باید نمایشهای خود را در شهرستان باغملک اجرا کنند.

کفشی برای پا یا پایی برای کفش از اهواز، یارانه از مسجد سلیمان، اتفاق در خیابان از باغملک، پایان نامه از خرمشهر، میعادگاه از اهواز، کی داده کی گرفته از بهبهان، کارناوال از ایذه، هفت نمایش برگزیده چهارمین جشنواره استانی تئاتر خیابانی باغملک هستند.

همچنین دو نمایش گ مثل گاز و اعتیاد به عنوان میهمان و جایگزین به جشنواره دعوت شده اند که نمایشها توسط مهران حیدری، امیر امیری و یوسف مداحیان بازبینی شده است.

چهارمین جشنواره استانی تئاتر خیابانی باغملک از 29 الی 31 شهریور ماه سال جاری در باغملک برگزار می شود.
کد مطلب 1403693

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