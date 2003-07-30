ايران و نخجوان تفاهم نامه همكاري مشترك درماني امضا كردند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، رييس جمعيت هلال احمردر اين مراسم با ارائه گزارشي از عملكردهاي اين جمعيت در سطح ملي و بين الملي به خبرنگاران گفت:" به دليل اشتراكات اجتماعي، مذهبي و فرهنگي بين ايران و جمهوري خود مختار نخجوان اين دو ملت و دولت مي توانند در ابعاد مختلف همكاري هاي مشتركي با هم داشته باشند."

دكتر محمد علي نوربالا با تاكيد بر نظر موافق دو دولت در جهت تحكيم و گسترش روابط اين دو كشور افزود:" ايران آمادگي خود را جهت آموزش و مديريت سوانح براي كادر هلال احمر نخجوان، همكاري هاي مشترك بين جوانان ، داوطلبان وفعاليت هاي گروه زنان در ابعاد مختلف نظير مبارزه با ايدز اعلام مي كند."

وي از فعاليت درمانگاهي كه توسط جمعيت هلال احمر در نخجوان شروع به كار كرده است، ابراز رضايت كرد و گفت:" ايران براي ارتقاء سطح كيفي اين مركز همواره تلاش كرده و معتقد است اين مركز بجز ارائه خدمات پزشكي و درماني مي تواند پلي مرتبط بين افرادي باشد كه تمايل دارند از امكانات و فعاليت هاي پزشكي ايران برخودار شوند."

وي برنامه ريزي بلند مدت را لازمه داشتن فعاليت كيفي پزشكي دانست و گفت:" همچنين براي تامين هزينه هاي مورد نياز در اين زمينه مي بايست بخشي از هزينه هاي مورد نياز توسط افرادي كه در اين مركز درماني تحت معالجه قرار ميگيرند تامين شود."

وزير بهداري جمهوري خود مختار نخجوان نيز در اين مراسم طي سخنراني با تقدير از تمامي خدمات ارائه شده از سوي ايران گفت:" ايران در سخت ترين شرايط دوستي خود را با اين كشور به اثبات رسانده است و با تاسيس درمانگاهي در نخجوان در سال 96 ميلادي تا كنون 154 هزار بيمار را درمان كرده و در حال حاضر نيز روزانه پذيراي 120 بيمار است."

عقيل از ارسال انسولين به اين كشور طي سال گذشته قدرداني كرد و ادامه داد:" با ارسال اين محموله مشكل يكسال بيماران در اين زمينه حل شد و در حال حاضر نيز اين كشور نياز مبرم به انسولين و سرنگ جهت واكسيناسيون دارد كه اميدواريم با تدابير جمعيت هلال احمر ايران اين مشكل مرتفع شود."

فتحعلي اف، رييس جمعيت هلال احمر اين كشور نيز گفت:" با توجه به اينكه هلال احمر نخجوان در قياس با ايران همچون قطره است لذا از ايران جهت مساعدت در زمينه آموزش پرسنل، كمكهاي امدادي با توجه به خسارات ناشي ازبارندگي هاي اخير در نخجوان و تجهيزات امدادي را داريم ."

در پايان دكتر نوربالا ضمن امضاي تفاهم نامه همكاري مشترك بين دو كشور گفت:" ما به اين درخواستها با نظر مثبت نگاه كرده و در حد امكانات، براي آموزش و توان افزايي و افزايش ظرفيت كاري و مديريت جمعيتي نخجوان اعلام همكاري مي كنيم ."

گفتني است در اين مراسم ضمن شركت روساي 5 سازمان اصلي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، رييس درمانگاه كودكان نخجوان و سفراي دو كشور نيز حضور داشتند.