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۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۰۷

مخبر در ضیافت اندیشه اساتید:

استادان دانشگاه تغییر رویکرد مادی‌گرایانه علم به علم الهی را ترویج کنند

استادان دانشگاه تغییر رویکرد مادی‌گرایانه علم به علم الهی را ترویج کنند

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: استادان دانشگاه تاثیرگذاری زیادی روی دانشجویان دارند و باید با این تاثیرگذاری رسالت بین‌المللی جریان علمی کشور که تغییر رویکرد مادی‌گرایانه به علم الهی است را ترویج کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی در مراسم افتتاح "ضیافت اندیشه استادان" در دانشگاه تهران افزود: نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها باید این دکترین و نظریه را در دانشگاه‌ها طراحی و اجرا کند و همه باید نهاد را در این مسیر کمک کنند.

مخبردزفولی گفت: جایگزین شدن انسان به‌جای خدا، سرآغاز خروج علم از مسیر درست به نادرست بود. در تمدن‌سازی اسلامی از علم و علم‌آموزی، تلقی عبادت را داشته‌اند و زبان علم همان زبان دین بود.

وی افزود: با این نگاه، علم در خدمت تعالی مادی و معنوی انسان قرار می‌گیرد ولی با نگاهی که بعد از رنسانس به علم شکل گرفت، علم وسیله سیطره و تسلط بر طبیعت و سایر انسان‌ها شد. علم غیرالهی برای ساخت بمب اتم، سلاح‌های میکروبی و به نابودی کشانیدن بیش از یک میلیون نفر در عراق و افغانستان و خدمت ویژه به تبعیض نژادی سفیدپوستان مغرب زمینی به‌کار می‌آید.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی امام راحل(ره) توجه دوباره به نگاه اصیل اسلامی به علم را در نهادهای علمی و فرهنگی، بنیانگذاری کردند. این نگاه همان قدسی کردن علم و مقابله با قداست‌زدایی به علم و تولید علم در خدمت سعادت بشریت است.

وی گفت: اینکه بعضی می‌گویند تقسیم‌بندی علم به علم دینی و غیردینی، غیرقابل دفاع و ناموجه است با این رویکرد باطل است. علم اگر در خدمت تعالی مادی و معنوی بشریت باشد علم است و در غیر اینصورت جهل است.

مخبردزفولی اظهار داشت: با این نگاه حادثه‌ای بزرگ در حوزه علم و فناوری رخ داده است که با نگاه قدسی به علم و دانش، پیشرفتی غیرقابل مقایسه با دوران قبل از انقلاب در کشور اتفاق افتاده است و امروز با کشورهای مطرح جهان قادر به رقابت هستیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها گفت: اگر استادی دید الهی به علم داشته باشد، این دید در تمام تدریس او سایه می‌افکند و عکس این قضیه هم صادق است. باید نگاه موحدانه در حوزه معرفت‌شناسی ترویج شود و در این مورد در آینده از تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها انتظار پاسخ‌گویی را داریم.

کد مطلب 1403700

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