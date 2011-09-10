به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی در مراسم افتتاح "ضیافت اندیشه استادان" در دانشگاه تهران افزود: نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها باید این دکترین و نظریه را در دانشگاهها طراحی و اجرا کند و همه باید نهاد را در این مسیر کمک کنند.
مخبردزفولی گفت: جایگزین شدن انسان بهجای خدا، سرآغاز خروج علم از مسیر درست به نادرست بود. در تمدنسازی اسلامی از علم و علمآموزی، تلقی عبادت را داشتهاند و زبان علم همان زبان دین بود.
وی افزود: با این نگاه، علم در خدمت تعالی مادی و معنوی انسان قرار میگیرد ولی با نگاهی که بعد از رنسانس به علم شکل گرفت، علم وسیله سیطره و تسلط بر طبیعت و سایر انسانها شد. علم غیرالهی برای ساخت بمب اتم، سلاحهای میکروبی و به نابودی کشانیدن بیش از یک میلیون نفر در عراق و افغانستان و خدمت ویژه به تبعیض نژادی سفیدپوستان مغرب زمینی بهکار میآید.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی امام راحل(ره) توجه دوباره به نگاه اصیل اسلامی به علم را در نهادهای علمی و فرهنگی، بنیانگذاری کردند. این نگاه همان قدسی کردن علم و مقابله با قداستزدایی به علم و تولید علم در خدمت سعادت بشریت است.
وی گفت: اینکه بعضی میگویند تقسیمبندی علم به علم دینی و غیردینی، غیرقابل دفاع و ناموجه است با این رویکرد باطل است. علم اگر در خدمت تعالی مادی و معنوی بشریت باشد علم است و در غیر اینصورت جهل است.
مخبردزفولی اظهار داشت: با این نگاه حادثهای بزرگ در حوزه علم و فناوری رخ داده است که با نگاه قدسی به علم و دانش، پیشرفتی غیرقابل مقایسه با دوران قبل از انقلاب در کشور اتفاق افتاده است و امروز با کشورهای مطرح جهان قادر به رقابت هستیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد اعضای هیئتعلمی دانشگاهها گفت: اگر استادی دید الهی به علم داشته باشد، این دید در تمام تدریس او سایه میافکند و عکس این قضیه هم صادق است. باید نگاه موحدانه در حوزه معرفتشناسی ترویج شود و در این مورد در آینده از تمام اعضای هیئت علمی دانشگاهها انتظار پاسخگویی را داریم.
نظر شما