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۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۰۸

صنف ضایعات فروشان تهران ساماندهی می شوند

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از انجام مذاکره با صنوف ضایعات فروشان تهران جهت استقرار در دو مکان چهاردانگه و تالاب بهرام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال علیپور با اشاره به ساماندهی و انتقال ضایعات فروشان گفت: این شرکت به صورت مستقل با هر یک از تشکلهای موجود نسبت به انتخاب زمین مناسب مذاکراتی را انجام داد و مقررشد تا با اولویت زمین 25 هکتاری معرفی شده در چهاردانگه ، اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در بررسی و تعیین نحوه عملکرد انتقال ضایعات فروشان نشست مشترکی در محل شرکت برگزار شد، افزود: با توجه به وجود چندین گروه ذی نفع ضایعات فروشان (انجمن فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران) در امر ساماندهی هر یک از آنها نسبت به شناسایی زمین و معرفی به شرکت ساماندهی اقدام نموده اند.

علیپور تصریح کرد: در یک مرحله معرفی زمین نیز تالاب بهرام جهت انتقال ضایعات فروشان در نظر گرفته شد که به دلیل وقع در محور شرقی شهر تهران هنوز مورد توافق قرار نگرفته است .

وی تصریح کرد: با توجه به مصوبه نظارت دوره ای منطقه 19 مبنی بر تشکیل جلسه با حضورنمایندگان معاونتهای خدمات شهری، امور اجتماعی و فرهنگی، سازمان املاک و مستغلات و شهرداری منطقه 20 به منظور رفع مشکل انتقال ضایعات فروشان پس از تعیین تکلیف زمین چهاردانگه و مشخص بودن زمین مذکور اقدام لازم لحاظ می شود.


 

کد مطلب 1403711

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