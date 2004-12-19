از بيست و سومين جشنواره فيلم فجر چه خبر؟

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي بيست و سومين جشنواره بين المللي فيلم فجر، تمام شخصيت هاي حقيقي، حقوقي ، سازمان ها ، جمعيت ها ، موسسات و نهادهايي كه علاقه مند به ارزيابي فيلمهاي شركت كننده در جشنواره هستند مي توانند نسبت به داوري آثار جشنواره اقدام و در صورت انتخاب ، آنها را با رعايت ضوابط و مجموعه قوانين موضوعه زير مورد قدردني و تشويق قرار دهند:

- معرفي كتبي حداكثر پنج نفر داور داراي صلاحيت هاي فرهنگي ، هنري و علمي

- اعلام شاخص ها و نوع ارزشيابي در داوري

-اختصاص حداقل ده سكه تمام بهار آزادي براي هر انتخاب

- تحويل جوايز بصورت كامل هنگام ارايه مدارك به منظور برنامه ريزي مناسب در برگزاري مراسم آيين اعطاي جوايز بخش جنبي

- معرفي نماينده اي تام الاختيار براي انجام هماهنگي لازم

- تحويل نتايج آراي داوري با امضاي داوران به روابط عمومي جشنواره حداكثر تا تاريخ 20/11/83

لازم به ذكر است تمامي متقاضيان با تكميل برگ تقاضاي داوري بخش جنبي و تسليم آن حداكثر تا تاريخ 20/10/83 به دفتر روابط عمومي جشنواره واقع در خيابان سي تير ، شماره75 ، بنياد سينمايي فارابي (تلفن 6521857 و تلفكس 6521858) ، مي توانند در بخش اهداي جوايز جنبي بيست و سومين جشنواره بين المللي فيلم فجر شركت نمايند.



