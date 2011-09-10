به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی در دیدار با مجتبی اعلایی استاندار ایلام با بیان گزارشی از فعالیت‌های حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: اگر کشور بخواهد حزبی اداره شود نیاز به اعتدال دارد و باید در مقابل جنجال‌ها با رعایت حفظ اعتدال کار کرد.

وی افزود: موتلفه اسلامی خود را در مقابل مجموعه نظام مدیون و مسئول می‌داند و وارد جنجال‌های سیاسی نمی‌شود اما در مورد مسائل مربوط به اصل نظام باید صاف و پوست کنده بود و در تصمیم‌گیری‌ها باید ثبات داشت.

حبیبی تصریح کرد: یکی از علت‌های ثبات و دوام حزب موتلفه اسلامی قوت بنیه ایدئولوژیک این حزب است و حزب بدون ایدئولوژیک معنایی ندارد.

وی ادامه داد: حزبی که ادعای کار حزبی می‌کند باید ذهن حکومتی داشته باشد، اقبال به حزب موتلفه اسلامی اقبال بسیار خوبی است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: تحزب در کشور متاسفانه خوشنام نیست و این مساله به دلیل عملکرد احزابی مانند توده، مشارکت و ... است و باید چندین حزب قوی و دقیق با مبانی و ایدئولوژیک مشخص و با برنامه در کشور وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: ما معتقدیم صالحین و متقین برای رسیدن به اهداف اسلامی باید متشکل و با هماهنگی عمل کنند.

حبیبی تصریح کرد: اگر حزب و تشکیلاتی مصلحت خود را بالاتر از مصالح دینی، کشوری و مردم بداند مصداق کامل گروه گرایی و باند بازی است.

وی افزود: احزاب در کشورهای غربی به همان معنای قدرت است، اما قدرت فی نفسه نمی‌تواند بد یا خوب باشد بلکه باید ببینیم قدرت را برای چه چیزی مصرف می‌کنیم.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: اگر اصولگرایان در انتخابات به جان هم بیفتند فرش قرمز در جلوی پای دوم خردادی‌ها پهن کرده‌اند و بارها اعلام کرده‌ایم که رقابت بین اصولگرایان سمی مهلک است.

وی ادامه داد: ما به دنبال محوریت جامعتین در وحدت اصولگرایان بوده‌ایم زیرا اصولگرایان با محوریت جامعتین بهتر دور هم جمع می‌شوند. ما محوریت جامعتین را منحصر به فرد می‌دانیم و سطحی بالاتر از محوریت جامعتین وجود ندارد، ما صادقانه به دنبال وحدت اصولگرایان هستیم.

مجتبی اعلایی استاندار ایلام نیز در این دیدار گفت: در نظام غرب احزاب به معنای رسیدن به قدرت هستند و غربی‌ها هیچ حزب مردمی ندارند بلکه عده‌ای قدرت طلب هستند، در انقلاب اسلامی که همه چیز برای ارزش‌ها است باید کسب قدرت در ریل ارزش‌ها باشد که این مساله کار سختی است.

وی افزود: موتلفه اسلامی تشکلی حزبی بر مبنای دینی است و این مساله یکی از محاسن حزب موتلفه اسلامی است که قبل از انقلاب بر اساس مبنای دینی به وجود آمد.

استاندار ایلام خاطرنشان کرد: باید طبق نظر مقام معظم رهبری به مبانی دینی توجه کنیم و ساختار و تشکیلاتی شکل گیرد که پلکان متقین باشد.

وی افزود: در عرصه فعالیت سیاسی باید مراقب بود از ارزش‌ها فاصله نگرفت و زمینه باید به شکلی باشد که اهل تقوی رشد کنند.

اعلایی تاکید کرد: موتلفه اسلامی حزبی است که از بطن تفکر دینی به وجود آمده و تفاوت بسیاری با احزابی دارد که فقط به قدرت فکر می‌کنند و این حزب توانسته به طور نسبی وارد معاملات سیاسی نشود و همواره مواضع متعادل داشته و توانسته اعتدالش را حفظش کند.