به گزارش خبرگزاری مهر، نام بازیکنانی شاخص چون رائول گونزالس (با 71 گل‌زده در این رقابت‌ها و سه قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا) و پائولو مالدینی که پنج جام قهرمانی با میلان برده در این فهرست به چشم می خورند.

بر پایه گزارش سایت یوفا، دیگر نامزدهای این فهرست عبارتند از: ادوین فن در سار (تنها دروازه بانی که با دو تیم آژاکس و منچستریونایتد به عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا کرده است)، کلارنس سیدورف (تنها بازیکنی که با سه تیم آژاکس، رئال مادرید و میلان به عنوان قهرمانی دست یافته است) و نیز لیونل مسی.

یوفا همچنین نام بازیکنانی را در این فهرست قرار داده که از اعتبار لازم برای کسب عنوان بهترین بازیکن تاریخ رقابت های لیگ قهرمانان اروپا برخوردارند. به این اسامی نگاه کنید: زین الدین زیدان، رایان گیگز، اولیور کان، آندره شوچنکو و لوییس فیگو.

برترین بازیکن تاریخ رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا از سوی مربیان، بازیکنان، کاربران سایت یوفا و هواداران فوتبال انتخاب خواهد شد.