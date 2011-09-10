علل تخریب قبور ائمه بقیع (ع) بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک استاد حوزه ظهر شنبه در این همایش با تاکید بر برنامه های فرهنگی و فرهنگ سازی در سطح جامعه اظهار داشت: افزایش سطح مطالعه و ارتقای آگاهیها گام موثری برای مقابله با فرقه های نوظهور در سطح جامعه است.

حجت الاسلام خیرالله مردانی با بیان اینکه دشمنان از حربه تهمت و افترا بر ضد شیعیان استفاده می کنند افزود: باید برای مقابله با فرقه های نوظهور در سطح جامعه کار فرهنگی صورت بگیرد و با مطالعه کتابهای مرتبط سطح آگاهیهای جامعه ارتقا یابد.

وی ادامه داد: باید خیرانی در سطح جامعه وجود داشته باشند که کتاب را خریداری و به رایگان در بین مردم و مراکز تجمعی توزیع کنند تا مردم نیز آگاهی و اشراف خوبی نسبت به وقایع داشته باشند.

مردانی با اشاره به روایتی از حضرت امام رضا(ع) مبنی بر اینکه اگر مردم خوبی کلام ما را بدانند تحت مکتب ما در می آیند افزود: برای مقابل با فرقه های نوظهور باید به مکتب اهل بیت رجوع و کتابهای خوب و شناخته شده را در این زمینه تعلیم و آموزش دهیم.

وی همچنین در این نشست که به صورت پرسش و پاسخ اداره می شد در پاسخ به سوالی در مورد لزوم توسعه کرسیهای آزاداندیشی در حوزه ها نیز گفت: باید در سطح جامعه مسئل مطرح و بحث و تبادل نظر و انتقاد نسبت به آنان صورت پذیرد تا هر آنچه که بهتر است پذیرفته شود.

مردانی عنوان کرد: حوزه های علمیه تا حدی چنین رویکردی دارند ولی باید گسترده تر شود.

این نویسنده همچنین با اشاره به کار فرهنگی شیعیان در مقابله با وهابیت افزود: وهابیت از بین بردن کل نشانه‌های شیعه را در سر دارد و تخریب قبور ائمه بقیع نیز در این راستا بوده است.

همایش بررسی علل تخریب قبور ائمه بقیع با عنوان "جنت البقیع" به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد و کانون تخصصی آموزش دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان یزد برگزار شد.

در 88 سال پیش در روز هشتم شوال وهابیون بارگاه ملکوتی ائمه هدی (ع) در بقیع را با خاک یکسان و قلب صدها میلیون شیعه و اهل سنت محب اهل بیت را جریحه دار کردند.