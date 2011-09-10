به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های جامع علوم پایه در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به همراه آزمون پیش کارورزی در روز پنجشنبه 17 شهریور ماه با شرکت بیش از 4 هزار و 700 دانشجو برگزار شد.

یک هزار و 256 نفر در آزمون پیش کارورزی، 115 دانشجوی رفورم پزشکی، یک هزار و 468 دانشجوی پزشکی در آزمون جامع علوم پایه پزشکی، یک هزار و 68 نفر در آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی و 831 نفر نیز در آزمون جامع علوم پایه داروسازی شرکت داشتند.

مرکز سنجش آموزش پزشکی کلید آزمون ها را در دو گروه الف و ب منتشر کرده است و دانشجویان می توانند در صورت اعتراض به کلید آن را به صورت اینترنتی به مرکز آموزشی مربوطه خود اعلام کنند.

به گزارش مهر، آزمون پیش کارورزی برای دانشجویان رشته پزشکی برگزار می شود که می خواهند وارد دوره کارورزی شوند. همچنین آزمون های جامع در سه رشته دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی با هدف ارتقاء سطح علمی هماهنگی و یکنواختی کیفیت آموزش در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی برگزار می شود.

بر اساس مصوبه شورایعالی برنامه ریزی دانشگاه‌های علوم پزشکی شرط قبولی در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و پیش کارورزی از شهریور سال 90 به بعد، کسب حداقل 50 درصد نمره آزمون است.