ناتوانی آمریکا در سرکوب طالبان/ شکست نظامی ایالات متحده در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، "آستری سوهرک" از کارشناسان علوم سیاسی در موسسه "میکلسن" نروژ، یک مرکز مستقل تحقیقاتی در زمینه توسعه و سیاستگذاری بین المللی در گفتگو با روزنامه "استاندارد" در پاسخ به این پرسش که آیا لازم است گروههای آمریکایی بیش از آن زمانی که وعده داده اند در افغانستان حضور داشته باشند اظهار داشت: گروههای آمریکایی و متحدانش تا به حال نتوانسته اند نیروهای افراطی در این کشور را سرکوب کنند. یک پیروزی نظامی دراین کشور برای آمریکا امکانپذیر نیست. یک راه حل سیاسی در این راستا لازم است. برگشت نیروهای بیگانه از این کشور زمینه برای به کار بردن راه حل سیاسی را فراهم می کند.

این کارشناس غربی درادامه یک پیروزی راهبردی بر طالبان در افغانستان را بسیار دور ارزیابی کرده و اظهار داشت: پیروزی بر گروههای شورشی در یک کشور بیگانه بسیار دشوار است. حضور نیروهای خارجی اغلب واکنشهای منفی را ایجاد می کند. درباره افغانستان مسئله مذهب و ملی گرایی کار را دشوارتر کرده است.

وی افزود: از طرف دیگر این طور به نظر می رسد که حکومت افغانستان اراده و ظرفیت لازم برای پیروزی در برابر طالبان و به دست آوردن حمایت مردمی را ندارد. از طرف دیگر نیروهای طالبان از حمایت پاکستان برخوردارند و این کشور به پناهگاهی برای آنها تبدیل شده است.

"سوهرک" در ادامه تصریح کرد که آمریکایی ها انتظار نداشتند این جنگ بیشتر از ده سال طول بکشد و نیاز به تقویت نیروهای نظامی باشد. حکومت بوش انتظار داشت که در عرض چند ماه به عملیات نظامی خود در افغانستان پایان داده و خود را روی جنگ عراق متمرکز کند.

این کارشناس نروژی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: از آنجایی که تلاشهای مداوم آمریکا برای دست یافتن به پیروزی با ابزار نظامی در افغانستان به شکست انجامیده است و مقاومت قوی تر طالبان را به دنبال داشته است به ندرت راهکار دیگری غیر از یک راه حل سیاسی را برای مسئله افغانستان می توان یافت.