زیباترین عکسهای نجومی سال/ "مشتری و قمرهایش" برترین تصویر نجومی

به گزارش خبرگزاری مهر، این پرتره شگفت انگیز از پادشاه سیاره های سامانه خورشیدی، مشتری، توانست مقام اول رقابت عکاس برتر نجوم سال 2011 را به خود اختصاص دهد.

این عکس زیبا توسط شهروندی بریتانیایی به نام "دامین پیچ" و در جزیره "باربادوس" به ثبت رسیده و در آن نه تنها می توان نوارهای گازی سیاره را مشاهده کرد، بلکه دو قمر مشهور Io و گانیمید که در سمت راست و بالا قرار گرفته نیز در آن مشاهده می شوند. این عکس رتبه اول بخش "سامانه خورشیدی ما" و برنده کلی این رقابت معرفی شده است.

این رقابت که سومین دور از برگزاری خود را تجربه می کند، توسط رصدخانه گرینویچ و مجله "آسمان در شب" برگزار می شود که در رقابت امسال اخترشناسان آماتور فراوانی بیش از 700 تصویر را شرکت دادند تا به جایزه هزار و 500 پوندی دست پیدا کنند:

رتبه اول رقابت عکاس نجومی 2011

مشتری به همراه دو قمر Io و گانیمید

رتبه اول بخش "فضای عمیق"

بقایای ابرنواختر "ولا"، ستاره ای که 12 هزار سال پیش منفجر شده است، این تصویر توسط اخترشناس آماتور ایتالیایی "مارکو لورنزی" ثبت شده است

"حضور الهی" رتبه دوم بخش زمین و فضا

"اول سالمونسن" عکاس این تصویر را از شفق شمالی در نروژ به ثبت رسانده است، پدیده ای که در اثر بمباران میدان مغناطیسی زمین به واسطه ذرات باردار خورشیدی رخ می دهد

"بهشت کیهانی" رتبه اول بخش زمین و فضا

تصویری از کهکشان راه شیری که توسط عکاسی به نام "تونک تزل" و با سر هم کردن عکسهایی با نوردهی 30 ثانیه ای از سرتاسر آسمان به وجود آمده است

"اژدهای جنگجوی آرا" تصویر مورد تقدیر در بخش آسمان عمیق

این ابر رنگارنگ گازی که به اژدهای جنگجوی آرا شهرت دارد توسط اخترشناس استرالیایی به نام "میشل سیدونیو" از ابری از گازهای نارنجی، سبز و بنفش به ثبت رسیده که چهار هزار سال نوری از زمین فاصله دارد

رتبه دوم اخترشناس جوان "آسمان پر ستاره"

اخترشناس 15 ساله آماتور به نام "نیکول سولیوان" تصویر صدها ستاره و مسیر آنها را که در اثر چرخش زمین بر آسمان شب نقش می بندد، به ثبت رسانده است

"شکار ماه" رتبه دوم بخش انسان و فضا

عکاس فرانسوی با استفاده از تاریکی و روشنایی آسمانی که هلال ماه در آن می درخشد، تصویری ضد نور و ترکیبی از تلاش برای شکار ماه را به تصویر کشیده است

رتبه اول بخش اخترشناس جوان "خسوف و پنهان شدن ماه"

چهره سرخگون ماه در 15 ژوئن 2011 بر فراز هندوستان که توسط اخترشناسی آماتور و 15 ساله گرفته شده است

رتبه اول بخش انسان و فضا "نظاره ستاره ها"

رتبه دوم بخش فضای عمیق "سه گانه لئو"

این تصویر خانوادگی از صورت فلکی لئو توانست رتبه دوم بخش فضای عمیق را برای عکاس آمریکایی به ارمغان آورد، "ادوارد هنری" این تصویر را از کهکشانهایی در فاصله 35 میلیون سال نوری از زمین ثبت کرده است